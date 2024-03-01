Навіщо досвідчені кулінари залишають металеву ложку в борошні: хитрість, перевірена роками

Хоча цю хитрість вигадали ще десятиліття тому, вона не втрачає своєї актуальності і сьогодні.

Цікаво, що свого часу звичайна ложка замінила більш давній трюк із залізними цвяхами, яким користувалися наші пращури. Часто у мішки з борошном поміщали цей предмет у вертикальному положені. А ви здогадаєтесь, навіщо?

Суть старої традиції полягала в тому, що борошно пізніше просіювали і просушували, а цвяхи прибирали. Тому що вони іржавіли.

Хоча сьогодні цей трюк популярністю не відрізняється, але деякі кулінари, як і раніше наші бабусі та мами, використовують столові ложки з нержавійної сталі.

В упаковку, мішочок чи пакет з борошном поміщають ложку, яку встромлюють вертикально. Це робиться для того, щоб відлякати шкідників, які можуть повністю зіпсувати продукт. Ті, хто вже перевірив хитрість на собі, стверджують, що запах металу допомагає повністю захистити борошно від різноманітних комах та мошок.

Так робили ще десятиліття тому, хоча декому й може здатися, що ложку просто забували чи залишали для зручності набирання.

Замість ложки можна використати і алюмінієву фольгу. Невеликий шматок потрібно скрутити у кульку, а потім помістити всередину мішечка з борошном.

Дехто, щоб відлякати комах від продукту, кладе у ємність лавровий лист або часник. Цей аромат також не подобається комахам, мошкам і молі, а також всім іншим непроханим гостям.

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