Навіщо експерти радять сипати харчову соду по кутках кімнат: всього декілька ложок, а результат 100%

Звичайні кухонні продукти нерідко виявляються корисними далеко за межами кухні. Це дуже зручно, адже дозволяє заощадити на покупці спеціальних засобів, зокрема для прибирання.

Харчова сода стане вашим незамінним помічником у боротьбі з пліснявою та вогкістю в домі. Найчастіше ці проблеми виникають у кутках кімнат, а сода допоможе ефективно їх усунути. Особливо актуальним цей метод стає у вологі сезони – навесні та восени.

Використовувати соду дуже легко – достатньо просто розсипати її в кутках кімнати. Вона ефективно поглинає зайву вологу, запобігає появі плісняви та усуває неприємні запахи. Щоб зробити аромат у приміщенні приємнішим, можна змішати соду з кількома краплями ефірної олії.

Особливо корисною буде олія чайного дерева, оскільки вона має антисептичні та дезінфікуючі властивості. У поєднанні з содою цей засіб допомагає боротися з грибком і бактеріями. Для найкращого ефекту залиште соду в кутах кімнат на ніч.

Сода може легко усунути неприємний запах у холодильнику – достатньо просто поставити склянку з содою на задню полицю. Крім того, цей продукт чудово виконує роль освіжувача повітря: наповніть банку на третину содою, додайте кілька крапель ефірної олії, накрийте тканиною та закріпіть стрічкою.

Виявляється, сода може слугувати і відбілювачем! Просто додайте пів склянки соди у відсік для прального порошку під час прання.

Ці методи надзвичайно прості та доступні, тож обов’язково спробуйте їх у побуті!

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