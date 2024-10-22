Навіщо експерти радять сипати соду в котячий лоток: і ще 6 трюків з нею, за які тварина буде вдячна

Сода — незамінний помічник на кухні. Однак, мало хто задумується, що вона також може бути корисною в догляді за кішкою. Це безпечний і універсальний засіб з безліччю властивостей.

Сода має дезодоруючі, дезінфікуючі і очищаючі властивості, а ще вона м'яко діє і є абсолютно нетоксичною для домашніх тварин, зокрема, кішок. Поряд з дешевизною ці якості роблять харчову соду ефективним помічником в багатьох аспектах нашого життя, в тому числі і в догляді за котами. Якщо ви хочете уникнути дії агресивних хімікатів, тоді варто використати саме цей засіб. Які сім трюків застосування соди у догляді за кішкою існують?

Очищення котячих іграшок

Якщо ваша кішка досить активна, то її іграшки можуть швидко забруднюватися. Тому вони час від часу вимагають очищення. Для цього візьміть соду і розчиніть її у воді, а потім помийте в цій рідині всі м'ячики, м'які мишки та інші іграшки свого улюбленця. Після прання прополощіть їх звичайною водою і добре висушіть. Хоча сода й неотруйна, проте її залишки можуть бути неприємними для кішки.

Очищення лежанок, будиночків, килимків

Для того, щоб освіжити котячу лежанку або килимок не потрібно використовувати мийні засоби. Вони можуть пізніше відлякати кішку своїми різкими запахами, а ще негативно позначитися на здоров'ї тварини. Підтримуйте чистоту за допомогою соди. Посипте нею поверхню лежанки чи будиночка кішки, залишіть на 1-2 години, а потім ретельно пропилососьте. Вона поглине запахи і прибере бруд та жир.

Усунення "аварій"

Навіть найслухняніша кішка час від часу може сходити в туалет поза своїм лотком. Видаліть плями сечі за допомогою сухої харчової соди або розчином з води і соди. Цей засіб прибере неприємний запах.

Полегшення болю від укусів

Як можна використовувати соду у догляді за кішкою / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо вашого улюбленця вкусила, наприклад, бджола, то ви можете зменшити набряк і полегшити біль за допомогою харчової соди. Зробіть простий компрес, розвівши цю речовину у воді.

Миття котячої миски

Не використовуйте засіб для миття посуду, який може залишити запах, що буде неприємний для вашої кішки. Краще насипте трішки соди на вологу губку, а потім очистіть миску. Сода позбавить від плям, бруду, жиру. Не забудьте після очищення промити миску під проточною водою.

Добавлення у котячий лоток

Після того як ви помили і висушили котячий лоток, посипте на дно трішки харчової соди, і тільки зверху добавте наповнювач. Сода буде зв'язувати вологу, завдяки чому запобігатиме прилипанню наповнювача до дна лотка. Також ви можете посипати соду зверху на наповнювач, якщо потрібно усунути неприємний запах сечі.

Допомагає за травм

Якщо ви підстригали своїй кішці пазурі і ненароком сильно її порізали, пошкодивши кровоносні судини, то занурте кіготь у розчин соди та води. Кровотеча швидко зупиниться.

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