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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
2 хв

Навіщо фахівці радять класти бананову шкірку в пакет з овочами: відповідь вас потішить

Овочі, що були куплені, швидко втрачають свіжість і стають м’якими або покриваються пліснявою. Причина не в магазинах, а в тому, що звичайне повітря сприяє прискореному процесу їхнього псування.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Навіщо класти в пакет з овочами бананову шкірку

Навіщо класти в пакет з овочами бананову шкірку / © Unsplash

Але існує метод, який дозволяє зберегти продукти свіжими без використання консервантів і вакуумних пакувань.

І в цьому може допомогти… бананова шкірка, яку зазвичай викидають.

Справа в тому, що шкірка має дві особливості. По-перше, вона випускає етилен — природний газ, що сповільнює процес дозрівання.

По-друге, вона діє як природний зволожувач, не даючи овочам висихати.

Просто покладіть шкірку в пакет з морквою, буряком або зеленню, злегка його закрити, залишивши трохи простору для повітря, і покласти в холодильник.

Вже через 24 години ви побачите різницю: листя салату залишиться свіжим і хрустким, а коренеплоди не стануть зморщеними.

Проте важливо дотримуватися кількох умов. Шкірка має бути без темних плям і слідів плісняви. Якщо банан перепрілий, його шкірка буде виділяти занадто багато етилену, що матиме зворотний ефект.

Змінюйте шкірку кожні 3–4 дні, щоб уникнути накопичення вологи. Для кращого ефекту обгорніть овочі в паперову серветку перед тим, як покласти їх у пакет — вона вбере зайву вологу.

Цей метод підходить не тільки для овочів. Покладіть бананову шкірку в контейнер з ягодами — таким чином полуниця та малина збережуть свій смак і вигляд на 2–3 дні довше. А якщо покласти шкірку поруч з авокадо, воно дозріє рівномірно, без чорних плям всередині.

Після використання шкірку можна висушити, подрібнити в порошок і додавати в компост або застосовувати як добриво для домашніх рослин.

Але будьте обережні. Не кладіть шкірку разом з грибами — вони вберуть банановий запах. Також не ставте поруч з яблуками та грушами: їхній етилен разом з шкіркою прискорить їх псування.

Для початку спробуйте на невеликій кількості зелені або кількох морквин, щоб оцінити ефективність без ризику зіпсувати інші продукти.

Бананова шкірка — це не лише корисно для природи, а й вигідно для вашого бюджету. Ви зменшите кількість відходів і перестанете витрачати гроші на нові овочі кожні два дні.

Спробуйте це — і ви будете вражені, як легко можна зберегти свіжість і поживні речовини у ваших продуктах.

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