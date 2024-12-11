Навіщо фахівці радять підвішувати капусту для курей взимку: як це правильно зробити

Це робиться не лише для того, щоб додати в раціон курей зелений корм у зимові місяці.

Дуже важливо, кажуть фермери, щоб у курей взимку була хоча б якась фізична зарядка, тому що вони майже весь час проводять у закритих курниках. Саме підвішена капустина допоможе їм не засиджуватися на місці.

Коли у курки починається ожиріння, це одразу впадає у вічі. Вона стає крупною, важкою, менше несеться. Ожиріння також негативно впливає і на здроров'я пернатих. Від такої птиці практичної користі (крім м'яса) немає, адже годувати курку, яка не дає яєць, немає сенсу. Уникнути такої проблеми можна, якщо надати курям можливості займатися фізичними вправами.

Як правильно підвісити капусту для курей

Насправді варіантів існує чимало. Дехто радить прибивати качан капусти на довгий цвях, інші рекомендують продірявити ніжку овоча за допомогою шила і підвісити його на мотузці. Звісно, тут кожен має підібрати найбільш ефективний для себе спосіб. Якщо ви обрали прив'язати на мотузку, то її довжина має бути щонайменше 50 см.

Кури починають клювати капустину, підстрибуючи догори і витягуючи шиї. Навіть якщо ви раніше такого не робили, пернаті швидко призвичаяться і до ранку наступного дня від качана вже нічого не залишиться.

Давати капусту курям можна не часто — одного разу на тиждень точно вистачить. Головні плюси такої підгодівлі в тому, що птиця стає активнішою, що сприяє зменшенню ризику ожиріння через малорухливість у зимовий період.

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