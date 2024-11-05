Навіщо фахівці радять втирати волоські горіхи в дерев'яну підлогу: це просто геніально

Експертка зі стилю життя вирішила поділитися геніальним лайфгаком, який допомагає вирішити дуже поширену проблему всіх власників дерев'яної підлоги.

На своєму TikTok каналі @locationhouseofbeau експертка зі стилю життя Карла продемонструвала простий, але дуже ефективний метод, як позбутися подряпин на дерев'яній підлозі.

Карла пояснила, що наразі в її будинку проводиться генеральний ремонт. Вона вирішила покращити зовнішній вигляд дерев'яної підлоги у всіх приміщеннях. При цьому, в деяких кімнатах використовується натуральний матеріал, а в інших штучний, але метод показав результат на будь-якій поверхні.

Якось, сидячи на своїй кухні, де якраз напередодні вона подряпала дерев'яну підлогу, Карла їла йогурт з волоськими горіхами. Раптом, їй в голову прийшла думка, що олія волоських горіхів чудово справляється з подряпинами на дереві. Жінка вирішила спробувати і переконатися в цьому.

На відео вона показала, як ретельно втирає половинку волоського горіха в дерев'яну підлогу, і подряпина зникає просто на очах. Це чудово спрацювало, тоді Карла вирішила спробувати лайфгак на інших дерев'яних речах. Зокрема, прибрати досить велику вм'ятину на дивані. І тепер меблі мають вигляд, наче вони щойно з салону.

Як пояснили фахівці з Mainland Furniture, такий трюк дійсно працює. Адже у волоських горіхах міститься природна олія, яка й допомагає приховати подряпини. А м'якоть продукту впорається навіть з досить великими і серйозними пошкодженнями.

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