Навіщо городники розсипають насіння кропу по всіх грядках: в чому користь такого методу

Кріп — це не лише смачна зелень, яку можна додавати до будь-якої страви. Ця рослина дуже корисна для городу.

Кожен городник прагне, щоб на його ділянці завжди виростав найбільший та найекологічніший урожай. Саме тому ті фахівці, які виступають проти хімічних підживлень і використовують лише натуральні добрива, також завжди застосовують різноманітні безпечні варіанти для покращення якості ґрунту.

Не всі знають, що звичайний кріп, який росте практично на кожній ділянці, може допомогти оздоровити землю. Як помітили спеціалісти, кріп створює максимально сприятливе середовище для розвитку тих бактерій, які переробляють залишки рослин на корисний азот.

Саме тому кріп може використовуватися як сидерат. Більше того, він допоможе отримати дійсно потужний урожай. Через свою кореневу систему кріп "качає" корисні речовини з глибини ґрунту, а потім розподіляє їх по всій ділянці. Якщо ви не будете діставати ці речовини разом з корінням рослини, а залишите його в землі, то кріп працюватиме не гірше за популярні сидерати.

А ще кріп має фунгіцидні та інсектицидні властивості. Саме через них цю рослину так часто садять поряд з іншими культурами. Наприклад, якщо він росте поряд з капустою, то захищатиме її від метеликів білокрилки. Парасольки кропу також можуть привертати увагу вершників, які відкладають у тіло гусениці свої яйця, захищаючи цим плодові дерева.

Сусідство з огірком захистить останнього від пероноспорозу. А томати він захищає від фітофтори.

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