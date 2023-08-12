Навіщо готувати капусту на голубці в мікрохвильовій печі: ви будете здивовані

Голубці — популярна серед українців страва. Коли діло доходить до її приготування, спочатку потрібно подумати, як пом'якшити капусту на голубці. Тільки тоді вони вийдуть дійсно смачними. Зробити це можна за допомогою мікрохвильової печі.

Наші бабусі для приготування капусти на голубці спочатку знімали листя, потім опускали його в окріп, варили. Такий спосіб досить складний. Та ще й капустяне листя може порватися у процесі. Однак сьогодні сучасна кухонна техніка може допомогти вирішити цю проблему. Наприклад, ви можете приготувати капусту на голубці в мікрохвильовій печі.

Чому мікрохвильова піч краще, ніж каструля

Капуста в мікрохвильовій печі нагрівається рівномірно, тому листя легко відокремлюється від качана. Не потрібно жодних мук, використання окропу, попереднього зняття хрумкого листя, його відварювання. За часом це буде набагато швидше, а капуста стає дійсно м'якою і залишається цілою.

Як вибрати качан капусти на голубці

Звичайно, велику капустину покласти в мікрохвильову піч буде важкувато. Тому краще вибирати невеликі або середні екземляри. Тоді ви зможете приготувати акуратні маленькі голубці, які виглядатимуть дуже апетитно. Якщо одного качана виявилося замало, можна по черзні приготувати в мікрохвильовій печі два або більше. Все одно так буде набагато швидше, ніж відварювати листя в окропі.

Як приготувати капусту на голубці в мікрохвильовій печі: підготовка

Щоб приготувати капусту на голубці в мікрохвильовій печі, потрібно мінімум підготовки. Готувати цю страву можна з різних видів капусти. Якщо ви вибираєте молоду, слід пам'ятати, що її листя більш м'яке та тонке. Головне, щоб капуста була свіжа, качани блискучі і щільні. З млявої і підсохлої голубці вийдуть не такими смачними.

Можна також використовувати пекінську або савойську капусту за бажанням. Молодій капусту будь-якого виду потрібно менше часу для розм'якшення, ніж старій білокачанній.

Перше листя зазвичай знімають, адже воно надто мляве. Далі капусту промивають під проточною водою. Перевіряють чи немає пошкодженого, гнилого листя. Ножем качан надрізають з усіх сторін і видавлюють його.

Капуста на голубці в мікрохвильовій печі в пакеті: скільки часу готувати

Капуста на голубці в мікрохвильовій печі в пакеті / Фото: pixabay.com

Покладіть качан підготовленою капусти в миску, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі. Можна використовувати пакет для запікання, тоді капуста краще пропариться. Не забудьте зробити в ньому кілька проколів. В плівку загортати не можна, тому що вона стикається з продуктом і під час нагрівання виділяє токсичні речовини. Поставте ємність у піч.

Скільки часу готується капуста на голубці в мікрохвильовій печі? Однозначної відповіді немає. Адже тут все залежить від потужності техніки, розміру качана та навіть від того, як саме розташоване листя (щільно чи не дуже).

Зазвичай за середньому потужності 1000 Вт щільна капуста вагою близько 1,5 кг буде готуватися 12-15 хвилин.

Коли час вийшов, залишіть капусту в мікрохвильовій печі ще на 5 хвилин. Лише тоді діставайте. Починайте помаленьку знімати листя. Воно буде м'яким. Грубі листки зрізайте ножем.

Якщо капуста прогрілася не повністю і ще залишилося надто хрумке листя, можна повторити процедуру.

Як пом'якшити капусту на голубці в мікрохвильовій печі: окремі листки

Якщо вам не потрібно розм'якшувати цілу капустину, можна приготувати в мікрохвильовій печі лише окремі листки.

Зніміть потрібну кількість листя, покладіть в мікрохвильову піч. Готуватися вони будуть, звичайно, швидше, ніж ціла голівка. На десяток листків знадобиться, приблизно, 4-5 хвилин за максимальної потужності.

Як швидко відварити пекінську капусту на голубці

Якщо ви збираєтесь приготувати голубці з пекінської капусти, можна, звичайно, готувати листя по-старому — в окропі. Але і тут мікрохвильова піч прийде на допомогу. Для цього відокремте необхідну кількість листя, зріжте товсту частину стебла. Покладіть листя у пакет для запікання, зробіть в ньому проколи.

За середньому потужності листя на голубці з пекінської капусти буде готовим вже через 5 хвилин.

Читайте також: