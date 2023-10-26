Навіщо хитрі господині кладуть дерев'яну ложку на каструлю, коли готують їжу

Під час приготування страв нас постійно щось відволікає. І як на зло, саме цієї миті обов’язково щось трапляється. То вода підніметься і розбіжиться по всій плиті, то щось пригорить. На щастя, є маленька хитрість із дерев’яною ложкою, яка допоможе впоратися з такою неочікуваною проблемою на кухні. Розповідаємо, навіщо потрібна дерев’яна ложка і що з нею робити.

Що робити, аби піна не вибігала з каструлі: поради досвідченої господині

Суть лайфгаку полягає в тому, аби покласти ложку на обідок каструлі. Якихось особливих вимог до цього предмета нема, головне, щоб він був дерев’яним і довгим, аби міг лягти на посуд і не впасти. Таким чином, ложка допоможе від витікання рідини з каструлі на плиту.

Як це працює? Суха дерев’яна ложка змушує окріп відступити, оскільки дестабілізує бульбашки піни своєю водовідштовхувальною поверхнею. Піна й бульбашки, які утворюються під час кипіння води, наповнені парою. Якщо бульбашка контактує з чимось, що має температуру, нижчу за 100 градусів, пара перетворюється на рідину і руйнує поверхню бульбашки. Тому ложка, яка не має високої температури, змушує піну відступати, руйнуючи бульбашки.

Втім, якщо ложка нагріється, такий трюк не спрацює, піна однаково підніматиметься.

Чому металева ложка не підходить? Тому що метали проводять тепло значно швидше. Наприклад, якщо ви покладете алюмінієву ложку на край каструлі, вона швидко нагріється і не зможе зруйнувати бульбашки, щоб утримати піну.

Якщо немає дерев’яної ложки: що робити, аби піна не вибігала на плиту

Не всі мають на своїй кухні такий предмет. Тому в цій ситуації допоможуть кілька методів, які завадять витіканню води з каструлі під час кипіння.

Наприклад, можна подути на поверхню киплячої води - і піна відійде, оскільки температура вашого дихання значно нижча за 100 градусів.

Перед самим приготуванням їжі можна змастити краї каструлі олією чи вершковим маслом. Тоді піна під час закипання утримуватиметься на тому рівні, де розташований жир. Особливо такий трюк із жиром буде корисний під час варіння квасолі чи картоплі.

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