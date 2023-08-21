Навіщо кладуть у дверцята холодильника купюру: зробіть так — і ви будете здивовані

Холодильник — справжній споживач енергії в будь-якій оселі. Але ви можете оптимізувати витрати за допомогою простого трюку з банкнотою.

Чому дехто кладе у дверцята холодильника купюру? Це досить легко пояснити. За її допомогою ви зможете побачити, скільки електроенергії споживає холодильник.

Як працює цей лайфгак? Холодильник часто споживає набагато більше електроенергії, коли дверцята закриваються нещільно. Особливо якщо гума навколо дверцят з часом зношується і пропускає тепле повітря всередину. Саме для того, щоб перевірити, чи зносилася гума, вам і знадобиться банкнота. Покладіть її між дверцятами й поличкою, закрийте холодильник і спробуйте витягнути з-під закритих дверцят купюру. Якщо вона витягується легко і без особливого опору, отже, гума вже зносилася.

Як вирішити проблему та економити на електроенергії

Як зберегти температуру в холодильнику? / Фото: Pexels

Існує кілька способів, які вам можуть допомогти. Найпростіший — протріть гуму за допомогою м'якої тканини і м'якого мийного засобу. Потім розігрійте гуму з обох боків феном. Під впливом теплого повітря вона стане більш піддатливою та краще повторюватиме контури холодильника.

Варто зазначити, що температура всередині холодильника відіграє вирішальну роль, коли йдеться про споживання електроенергії. Часто її встановлюють занизькою, що призводить до підвищенного споживання електроенергії. Щоб цього не сталося, варто запам'ятати, якою повинна бути температура всередині холодильника.

Виробники зазвичай зазначають рекомендовані діапазони температур в інструкції. Але здебільшого оптимальною вважається температура від 3 до 5 градусів для холодильної камери та до -18 — в морозильній камері.

Щоб перевірити фактичну температуру всередині, можна використовувати термометр. Помістіть його у склянку і поставте до холодильника, залишивши на кілька годин. Якщо температура не відповідає середнім нормам, варто її відразу змінити.

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