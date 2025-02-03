Навіщо кладуть вологу серветку до пральної машини: лайфгак, про який ви точно не знали

Якщо у вас є домашній пухнастий улюбленець, його шерсть ви находите кругом -- на одязі, меблях та інших речах. Під час прання одягу, ворсинки осідають на інших речах, що перуться, більше того, - засмічують пральної машини. Випраний одяг ми отримаємо у шерсті ще й техніка може вийти з ладу.

Щоб уникнути таких проблем, перед пранням рекомендується очищати речі від шерсті за допомогою спеціального липкого ролика або інших пристроїв. Однак якщо цього зробити не вдалося, або ж на одязі залишилося лише трохи шерсті, можна скористатися простим, але ефективним способом – покласти в барабан звичайну вологу серветку.

Як працюють вологі серветки під час прання

Для невеликого завантаження достатньо однієї серветки; для більшого обсягу одягу можна використовувати дві або три.

Перед пранням рекомендується видалити великі шматки шерсті або сміття з одягу за допомогою спеціального ролика або щітки, щоб підвищити ефективність методу.

Під час прання волога серветка переміщується разом із одягом у барабані пральної машини. Завдяки своїй текстурі вона притягує та утримує на собі шерсть, волосся та ворсинки, які зазвичай залишаються на одязі після прання. Після завершення циклу прання серветку, на якій зібралися всі ці забруднення, просто видаляють і утилізують.

Серветка збирає на собі більшість небажаних частинок, залишаючи одяг чистішим.

Зменшення кількості шерсті та ворсу в барабані допомагає запобігти засміченню фільтрів і продовжує термін служби техніки.

Важливо, яку серветку використовувати під час прання

Цей спосіб працює незалежно від вартості чи бренду серветок. Ви можете використовувати як дорогі косметичні серветки, так і звичайні бюджетні варіанти, які легко знайти в будь-якому магазині. Головне – щоб вони були достатньо міцними, не розпадалися у воді та не містили спирту чи агресивних хімічних речовин, які можуть нашкодити одягу або пральній машині.

Серветки мають м’яку, але водночас досить щільну структуру, що дозволяє їм залишатися цілими навіть під час інтенсивного прання. Вони не рвуться і не залишають після себе дрібних волокон, а значить, не засмічують пральну машину.

Цей простий лайфхак допоможе підтримувати ваш одяг у чистоті та зменшить час, витрачений на видалення небажаних частинок після прання. Окрім збирання шерсті домашніх тварин, цей спосіб також допомагає позбутися інших дрібних забруднень – пилу, ворсу від пледів і светрів, а також волосся, яке часто залишається на одязі.

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