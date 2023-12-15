Навіщо класти апельсин в мікрохвильову піч — ось, що станеться всього за 30 секунд

Ніколи не пробували класти апельсин в мікрохвильову піч перед тим, як чистити його? Спробуйте і не пожалкуєте.

Хоча розігрівати апельсин в мікрохвильовці може здатися дивним, але такий спосіб допоможе впоратися із щонайменше двома проблемами. Насамперед, завдяки розігріванню ви зможете зняти альбедо — це особливий білий шар шкірки у цитрусових, який часто гірчить і псує весь смак продукту. Крім того, з розігрітого апельсина набагато простіше вичавити свіжий сік.

До речі, такий лайфгак підходить також для грейпфрутів та мандарин.

Як нагріти апельсин? Покладіть у мікрохвильову піч фрукт, встановіть найвищу температуру і увімкніть прилад на 30 секунд. Цього часу вистачить, щоб отримати всі переваги такого методу. Не забудьте зробити кілька надрізів чи проколів у шкірці, щоб апельсини не лопнули під час розігрівання.

Як розігріти апельсин? / Фото: Pexels

Тепер можна дістати апельсини з мікрохвильової печі. Розрізавши фрукти, ви відразу помітите, наскільки легко і швидко відділилася біла шкірка від солодкої м'якоті.

Деякі кулінари радять завжди класти мандарини чи апельсини у мікрохвильову піч і розігрівати, якщо вам попалися кислуваті фрукти. Запевняють, що після такої процедури вони стануть солодшими. Однак, якщо ви розігріваєте мандарини, майте на увазі, що вони стануть на смак, наче варення.

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