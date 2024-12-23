Навіщо класти лавровий лист під холодильник на кухні: відповідь знають одиниці

Лавровий лист, як приправа, відомий людству вже дуже давно. Однак, лише на приготуванні різноманітних страв його використання не закінчується.

Наприклад, дехто кладе лавровий лист під холодильник на кухні. Навіщо так робити?

Лавровий лист відрізняється репелентними властивостями, а тому він здатний відлякати буквально всіх шкідливих комах. В ньому містяться камфора, цинеол, пінен, які пригнічують дихальну систему шкідників.

Експерти стверджують, що лавровий лист з успіхом можна використовувати для відлякування від квартири тарганів.

Наприклад, щоб прогнати з кухні цих неприємних комах, достатньо розкласти кілька лаврових листків в місцях їхнього проживання.

Найчастіше, таргани селяться під холодильником, за раковиною і плитою, в кухонних шафках і біля сміттєвого відра.

Звичайно, щоб лаврові листи працювали, їх необхідно час від часу змінювати. Фахівці радять робити це не рідше разу на 2-3 місяці.

А ще рекомендується додавати цю приправу у воду під час прибирання підлоги на кухні. Вона матиме такий самий ефект.

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