Навіщо класти шкарпетки в морозилку: цей лайфгак вам точно знадобиться взимку

Щоб прискорити прибирання, приготування їжі, покращити побут господині вдаються до різноманітних лайфгаків, які часто знаходять в інтернеті, або придумують самі.

Холодна зима спонукала господинь і до заморожування носків. З першого погляду лайфгак здається дуже дивним - навіщо в холодну, морозну погоду річ, яка повинна зігрівати заморожувати, розповідаємо для чого.

Для чого заморожувати шерстяні шкарпетки

Саме в холодну пору потрібно заморожувати щільні шерстяні шкарпетки. В холодну пору у людей часто мерзнуть ноги, теплі шкарпетки носять і вдома, і на вулиці, з різним взуттям вони створять тепло та комфорт.

І часто буває, що шкарпетки з натуральною вовною, що гріють найкраще, не відрізняються м'якістю. Крім того, що такі шкарпетки жорсткі, вони ще й колючі, неприємні на дотик для шкіри.

Щоб шкарпетки "не кусалися" та були приємними на дотик досвідчені господині рекомендують їх заморожувати

Як зробити шерстяні шкарпетки м'якими

Якщо шкарпетки просто запхнути в морозильну камеру, це нічого не дасть, Спочатку їх потрібно прополоскати у розчині соди, в таз з водою додати ложку соди.

Після цього шкарпетки віджати, покласти в пакет та відправити в морозильну камеру на ніч.

Зранку шкарпетки розморозити та, висушити, і вовна перестане колотись.

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