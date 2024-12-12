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Навіщо класти шкарпетки в морозилку: цей лайфгак вам точно знадобиться взимку

Навіщо класти шкарпетки в морозилку: цей лайфгак вам точно знадобиться взимку

Шкарпетки

Що робити, щоб вовняні шкарпетки не кусалися

Щоб прискорити прибирання, приготування їжі, покращити побут господині вдаються до різноманітних лайфгаків, які часто знаходять в інтернеті, або придумують самі. 

 Холодна зима спонукала господинь і до заморожування носків. З першого погляду лайфгак здається дуже дивним - навіщо в холодну, морозну погоду річ, яка повинна зігрівати заморожувати, розповідаємо для чого.

Для чого заморожувати шерстяні шкарпетки

Саме в холодну пору потрібно заморожувати щільні шерстяні шкарпетки. В холодну пору у людей часто мерзнуть ноги, теплі шкарпетки носять і вдома, і на вулиці, з різним взуттям вони створять тепло та комфорт.

І часто буває, що шкарпетки з натуральною вовною, що гріють найкраще, не відрізняються м'якістю. Крім того, що такі шкарпетки жорсткі, вони ще й колючі, неприємні  на дотик для шкіри. 

 Щоб шкарпетки "не кусалися" та були приємними на дотик досвідчені господині рекомендують їх заморожувати

Як зробити шерстяні шкарпетки м'якими

  • Якщо шкарпетки просто запхнути в морозильну камеру, це нічого не дасть, Спочатку їх потрібно прополоскати у розчині соди, в таз з водою додати ложку соди.
  • Після цього шкарпетки віджати, покласти в пакет та відправити в морозильну камеру на ніч.
  • Зранку шкарпетки розморозити та, висушити, і вовна перестане колотись.

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