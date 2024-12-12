Навіщо класти шкарпетки в морозилку: цей лайфгак вам точно знадобиться взимку

Що робити, щоб вовняні шкарпетки не кусалися
Щоб прискорити прибирання, приготування їжі, покращити побут господині вдаються до різноманітних лайфгаків, які часто знаходять в інтернеті, або придумують самі.
Холодна зима спонукала господинь і до заморожування носків. З першого погляду лайфгак здається дуже дивним - навіщо в холодну, морозну погоду річ, яка повинна зігрівати заморожувати, розповідаємо для чого.
Для чого заморожувати шерстяні шкарпетки
Саме в холодну пору потрібно заморожувати щільні шерстяні шкарпетки. В холодну пору у людей часто мерзнуть ноги, теплі шкарпетки носять і вдома, і на вулиці, з різним взуттям вони створять тепло та комфорт.
І часто буває, що шкарпетки з натуральною вовною, що гріють найкраще, не відрізняються м'якістю. Крім того, що такі шкарпетки жорсткі, вони ще й колючі, неприємні на дотик для шкіри.
Щоб шкарпетки "не кусалися" та були приємними на дотик досвідчені господині рекомендують їх заморожувати
Як зробити шерстяні шкарпетки м'якими
- Якщо шкарпетки просто запхнути в морозильну камеру, це нічого не дасть, Спочатку їх потрібно прополоскати у розчині соди, в таз з водою додати ложку соди.
- Після цього шкарпетки віджати, покласти в пакет та відправити в морозильну камеру на ніч.
- Зранку шкарпетки розморозити та, висушити, і вовна перестане колотись.
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