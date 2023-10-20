Навіщо ключі від автомобіля загортають в фольгу: будете стрибати від щастя, коли дізнаєтесь

Вперше система безключового доступу (KeyLess-Go) з'явилася ще 20 років тому в автомобілях Mercedes S клвсу. Сьогодні ж її можна зустріти навіть на бюджетних моделях. Довгий час виробники запевняли, що така система найбезпечніша, але по всьому світу крадіжки автомобілів з KeyLess-Go показали, що крадії змогли обійти і її.

Про незвичайний спосіб, як захистити себе від крадіїв, якщо ви користуєтесь безключовим доступом до автомобіля, розповіли в Family Handyman.

Як працює безключовий доступ

Функція KeyLess-Go (Advanced Key, Smart Entry) дозволяє забути про незручне використання ключів. Адже для відкриття дверей та запуску двигуна потрібно всього лише мати в безпосередній близькості від автомобіля спеціальний пристрій (наприклад, в кишені чи сумці).

Власник просто торкається кнопки, яка розташована в ручці дверей машини і після цього електронний блок керування зчитує сигнал датчика, який розташований в дверях, і починає шукати ключ. Останній подає радіосигнал, який і отримує блок керування в зашифрованному вигляді.

Після цього блок керування надсилає ще один такий самий сигнал, на що ключ повинен "відповісти". Така двохетапна перевірка відкриває двері і запускає двигун.

Як викрадають автомобілі з безключовим доступом

Як викрадають автомобілі з безключовим доступом / Фото: pixabay.com

Здавалося б, така складна система ідентифікації повинна зупинити автомобільних крадіїв. Але вони знайшли спосіб, як посилити дію радіосигналу, який посилається ключем за допомогою ретранслятора. Тому злодій запросто може отримати сигнал на відстані кількох сотен метрів. Наприклад, якщо автомобіль стоїть у дворі, а ключ лежить в квартирі. Двері відчиняються і двигун починає працювати віддалено.

Згідно з недавніми дослідженнями німецького клубу з безпеки ADAC, з 237 автомобілів, які перевіряли на безпеку використання безключового доступу, лише сім змогли протистояти такому перехопленню.

Як захистити себе від викрадення

Ось ми і підійшли до запитання, навіщо ключі від автомобіля загортають в фольгу. На сьогоднішній день існує кілька способів захистити себе від викрадання автомобіля.

Перший — встановлення радіомітки. Це такий собі чип-передавач, приймач якого також встановлюють всередині автомобіля. Сигнал такої мітки неможливо ретранслювати разом з сигналом ключа.

Другий — використання спеціального чохла. Він перериває сигнал, але при цьому вся зручність використання безключового доступу зникає. Адже вам потрібно діставати пристрій з нього, щоб відчинити двері автомобіля.

Замість чохла можна загорнути автомобільний ключ у фольгу. Кілька шарів будуть відбивати сигнал, тому крадії не зможуть його ретранслювати.

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