Навіщо кмітливі господині кладуть вологу серветку до машинки під час прання

Прання речей – це повсякденний клопіт для кожної господині, та навіть після машинки речі іноді бувають не дуже чистими.

Цей лайфгак буде корисним для тих, хто має вдома пухнастих улюбленців. Розповідаємо, що треба зробити, щоб після прання на речах не залишалася шерсть тварин.

Який корисний лайфгак дозволить швидко позбутися шерсті тварин з одягу під час прання

Тут у пригоді стане звичайна волога серветка. Перед пранням її треба просто покласти до барабана машинки разом з іншими речами. Це дозволить зекономити купу сил і часу, адже після прання на одязі часто залишається шерсть, яку потім доводиться чистити.

Прання в машинці жодним чином не пошкодить вологу серветку, а на неї тим часом налипнуть уся шерсть і бруд з одягу. Після такої процедури речі не треба буде чистити щіткою — вони будуть ідеально чистими.

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