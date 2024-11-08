Навіщо корейці кладуть чайні пакетики у взуття: трюк, який допоможе позбутися осінньої проблеми

Чоботи та черевики восени можуть мати неприємний запах, адже намокають після дощу чи в умовах підвищеної сирості. Хитрі корейці придумали цікавий спосіб, щоб позбутися його.

Щоб надовго забути про неприємний запах все, що вам потрібно, це покласти всередину кілька пакетиків з зеленим чаєм. Звичайно, якщо ваше взуття намокло, тоді його потрібно попередньо висушити, вклавши газети, які вберуть зайву вологу.

Залишіть пакетики з чаєм на одну добу, але якщо взуття все-рівно смердить, краще покласти нові ще на день. За словами експертів, такий трюк корейці придумали не дарма. Пакетик чудово вбирає зайву вологу, а ще залишає після себе доволі приємний аромат.

Для видалення запаху можна використовувати й інші види чаю, а не лише зелений. Втім, саме останній вважається найкращим для цього. Проте, дуже важливо класти пакетики тільки тоді, коли взуття вже повністю висохло. Інакше ви не отримаєте жодного результату.

Де ще можна використати чайні пакетики? Вони також допоможуть прибрати зайву вологу і неприємний запах в холодильнику. Розкладіть кілька на полицях і ви будете здивовані отриманим результатом. В холодильнику пакетики з чаєм можуть залишатися до одного тижня, а після закінчення цього періоду їх краще замінити на нові.

Чайний пакетик також допоможе позбутися неприємного запаху, що йде від обробної дошки. Змочіть його у воді і протріть вже помиту дошку. Він вбере весь специфічний запах.

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