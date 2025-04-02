Навіщо потрібно охолоджувати тісто в холодильнику / © pixabay.com

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Охолодження в холодильнику має кілька важливих причин, чому це варто робити.

Навіщо залишати тісто в холодильнику

Не всі види тіста потребують охолодження, але для деяких це просто необхідно, щоб досягти найкращого результату.

Наприклад, листкове тісто, яке готується з натертого замороженого масла або маргарину, обов'язково потрібно ставити в холодильник і витягувати його порціями. Так тісто стане більш слухняним під час роботи, а випічка вийде ідеальною.

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Пісочне тісто після перебування в холодильнику стане більш еластичним і менше кришитиметься під час розкочування. Щодо дріжджового тіста, його можна охолодити, але лише після того, як воно добре підніметься. Це допомагає запобігти його перетворенню на надто кисле через тепло.

Як довго можна зберігати тісто в холодильнику

Тісто можна зберігати в холодильнику від 9 до 36 годин, якщо його ретельно вимісити, сформувати в кулю і змастити олією. Не забувайте обгорнути його пергаментом або харчовою плівкою.

В умовах морозильника, за належного пакування, тісто зберігається набагато довше — від 1 до 6 місяців.

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