Навіщо кулінари додають до борщу вершкове масло: ви будете здивовані результатом

Деякі кулінари за кілька хвилин до закінчення готування борщу додають до нього вершкове масло. Навіщо так робити?

Найчастіше додають не більше 80 грамів вершкового масла, після чого весь вміст каструлі ретельно перемішується. Якщо ж ви вже використали цей продукт під час приготування засмажки, тоді можна додати до 50 грамів вершкового масла.

Навіщо додають вершкове масло до борщу? Досвідчені кулінари вказують три основні причини.

Насамперед, у цієї страви з'являється цікавий смак. Вершкове масло робить суп значно ароматнішим. А ще забезпечується поява приємних вершкових ноток, які не псують страву, а навпаки роблять борщ ще смачнішим.

Варто наголосити, що аромат цього продукту чудово поєднується з іншими додаваннями, спеціями та компонентами, які завжди додають до борщу.

Нагадуємо, що раніше ми розповідали, які спеції в жодному разі не можна додавати до борщу, щоб не зіпсувати його смак.

Також, додаючи до борщу вершкове масло, ви отримуєте ідеальну консистенцію першої страви. Суп стане більш густим і кремовим, набуде ніжності. Такий борщ оцінять не лише члени вашої родини, його можна подавати навіть до святкового столу. Гостям сподобається такий цікавий варіант.

Вершкове масло робить борщ більш калорійним та ситним. Завдяки цьому не доведеться готувати на обід ще одну страву, адже всі домочадці зможуть насититися лише супом.

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