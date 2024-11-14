Навіщо люди кладуть цибулю в своїй спальні: від якої проблеми це допоможе — відповідь вас здивує

Холодний сезон у самому розпалі, а це означає, що ми часто хворіємо. Проте, звичайна цибуля може допомогти впоратися з одним із симптомів застуди.

Під час застуди у нас часто забивається ніс, нам стає важко дихати, особливо вночі, коли лягаємо в ліжко. Безумовно, подолати проблему допоможе пара чи зволожувач повітря, також ви можете прочистити ніс за допомогою інгаляцій з фізрозчином.

Однак, не у всіх вдома є інгаляційне спорядження, тому пропонуємо вам народний спосіб позбутися нежитю. Ось тут вам знадобиться такий популярний на кухні овоч, як цибуля.

Поріжте її на шматочки чи невеликі скибочки, покладіть на тарілку і поставте на рівні голови біля ліжка. Після того, як ви цілу ніч будете вдихати запах цибулі, про закладеність носа зможете забути.

Цибулю, до речі, можна замінити часником. Очистіть кілька зубчиків, потовчіть їх ступкою, помістіть у марлю і обмотайте ниткою. Марлю можете покласти на груди чи біля носа, щоб регулярно вдихати його запах. Вже за кілька годин ви відчуєте значне полегшення.

Якщо ж вам не подобається запах цибулі чи часнику, а вони дійсно дуже інтенсивні, можете використати злодійську олію. Це ефірна олія, яка чинить антибактеріальну дію. Нанесіть її на руки і час від часу вдихайте аромат. Приготувати злодійську олію можна навіть вдома. Для цього змішайте лимонний сік, корицю, гвоздику, евкаліптову олію, розмарин та мирру (звичайно всі інгредієнти в рідкій формі).

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