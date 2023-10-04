Навіщо на дно сміттєвого відра насипають соду: простий "фокус", який змінить життя на краще

Часто сміттєве відро ставлять під раковиною на кухні. На жаль, з часом звідти може почати доноситися неприємний запах.

За відсутності бар'єрів неприємний запах почне швидко поширюватися кухнею та цілою квартирою, а ще може стати приманкою для тарганів. Однак існує простий спосіб, який допоможе вирішити проблему.

З неприємним запахом допоможе боротися звичайна харчова сода. Якщо її використовувати, ви зможете ставити сміттєве відро в будь-якому місці і не боятися нашестя тарганів.

Як позбутися неприємного запаху в контейнері за допомогою соди

Просто насипте невелику кількість харчової соди на дно відра відразу після того, як викинули переповнений сміттєвий пакет.

Достатньо буде взяти всього лише 1 столової ложки соди. Після цього можете сміливо "одягати" чистий пакет на відро.

Чому харчова сода працює? Двовуглекислий натрій є своєрідним "сорбентом". Тому порошок буде миттєво вбирати в себе всі неприємні запахи і вони не будуть поширюватися в приміщенні.

Важливі моменти

Не поспішайте насипати соду у відро. Спочатку потрібно переконатися, що ємність дійсно чиста. Якщо всередині є рідина чи бруд від сміття, важливо їх прибрати, потім просушити відро і лише після цього сипати соду.

Є ще один важливий нюанс. Харчову соду не можна використовувати в разі, якщо ви викидаєте сміття в металеве відро. На такій ємності через той же двовуглекислий натрій з'являтиметься іржа. Тому содовий компонент можна застосовувати лише на пластикових відрах.

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