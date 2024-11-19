Навіщо на джинсах нашивають шкіряну вставку: про це мало хто знає

У вас точно на джинсах ззаду є шкіряна вставка, однак мало хто здогадується, звідки пішла ця традиція. Розповідаємо, посилаючись на матеріал UkrMedia, навіщо в моду ввели пришивання на поясі шкіряної бирки.

У 1873 році культова компанія "Levi's" почала пришивати до своїх комбінезонів шкіряні жакрони з емблемою бренду. Це робилося для того, щоб відрізнити оригінальний продукт від підробки. У 1870-1880 роки денім став справжнім культурним феноменом, тому джинси почали шити майже всі американські виробники одягу. Ринок був завалений підробками відомого бренду. Недобросовісні продавці, заробляючи на цьому величезні кошти, не хотіли витрачатися на маркетинг та рекламу.

Тоді компанія "Levi's" вирішила "помітити" свої вироби шкіряним жакроном з емблемою бренду, який можна було зробити лише на спеціальному обладнанні, тому цю бирку ніхто не міг підробити.

Згодом шкіряні етикетки стали трендовими, інші виробники почали масово нашивати їх на власних продуктах. На сьогодні жакронова бирка є звичайним ярликом, на якому вказується бренд, іноді правила догляду за тканиною, її склад, щільність, артикул тощо.

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