Навіщо на одязі носити шпильку: як правильно її "зарядити", щоб мати сильний оберіг

Чому шпилька найкраще захищає від пристріту й негативної енергетики: про це мало хто знає.

За народними прикметами шпилька захищає людину від пристріту, негативної енергетики та злих язиків. Таку надприродну силу цій маленькій речі дає метал, з якого вона виготовлена. Немає різниці, чи це буде золото, чи нержавіюча сталь, такий оберіг матиме однаково потужну силу у боротьбі з негативом і пристрітом.

Як "зарядити" шпильку, щоб вона стала потужним оберегом

Зробити це досить просто:

Спочатку обмийте її чистою проточною водою.

Потім шпильку треба помістити в банку із сіллю на кілька годин.

Дочекайтеся повні й покладіть шпильку на підвіконня, залиште її на ніч, щоб вона увібрала світло та силу повного Місяця.

На ранок заряджену шпильку можна приколоти на зворотному боці будь-якого одягу. Тепер ви матимете потужний оберіг від пристріту, пліток та нечистих сил.

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