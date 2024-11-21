Навіщо на одязі носити шпильку: як правильно її "зарядити", щоб мати сильний оберіг

Чому шпилька найкраще захищає від пристріту й негативної енергетики: про це мало хто знає.
За народними прикметами шпилька захищає людину від пристріту, негативної енергетики та злих язиків. Таку надприродну силу цій маленькій речі дає метал, з якого вона виготовлена. Немає різниці, чи це буде золото, чи нержавіюча сталь, такий оберіг матиме однаково потужну силу у боротьбі з негативом і пристрітом.
Як "зарядити" шпильку, щоб вона стала потужним оберегом
Зробити це досить просто:
- Спочатку обмийте її чистою проточною водою.
- Потім шпильку треба помістити в банку із сіллю на кілька годин.
- Дочекайтеся повні й покладіть шпильку на підвіконня, залиште її на ніч, щоб вона увібрала світло та силу повного Місяця.
- На ранок заряджену шпильку можна приколоти на зворотному боці будь-якого одягу. Тепер ви матимете потужний оберіг від пристріту, пліток та нечистих сил.
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