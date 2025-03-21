Навіщо на рушниках виробники роблять смужки: мало хто здогадується, наскільки вони важливі

Люди користуються рушниками щодня. Можливо, ви звертали увагу на ткану смужку з обох боків рушника. Виявляється, ця деталь має прихований зміст.

Особливий подив у людей викликало відкриття справжнього призначення рельєфної ділянки на банному рушнику. Про це розповіли у виданні Express.

Нещодавно чоловік на ім'я Нейт МакГрейді поставив у соцмережі X запитання: "Для чого потрібна ця частина рушника?"

Користувачі активно ділилися своїми версіями щодо призначення цієї частини рушника.

"Ця смужка допомагає міцніше закріпити рушник на білизняній мотузці. Якщо загнути верхній край так, щоб обидві ткані смужки збігалися, прищіпка триматиме рушник краще й не злітатиме від вітру", – пояснив один із коментаторів.

"Ця зона додає зчеплення, щоб рушник не сповзав, коли його обмотують навколо тіла", – припустив інший користувач.

"Ця частина рушника називається "кайма". Вона виконує кілька функцій: зміцнює тканину, захищає її від зношування, додає естетичної привабливості та полегшує складання. Завдяки щільнішому переплетенню волокон ця зона поглинає менше вологи", – пояснив один із користувачів.

Дехто зазначав, що ці смужки є частиною ткацького процесу. Користувачі пояснювали, що в традиційному текстильному виробництві вони позначали межу між двома рушниками, коли їх виготовляли на безперервному ткацькому верстаті.

Яку роль відіграють смужки на рушнику

Американський оптовий продавець рушників Towel Hub пояснив, що ткана смужка на більшості банних рушників – це не просто декоративний елемент, а функціональна деталь.

"Ця зона, відома як бордюр, допомагає уповільнити зношування, покращує здатність рушника поглинати вологу та надає йому елегантного вигляду", – зазначили представники компанії.

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