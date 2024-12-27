Навіщо надягати шкарпетку на пляшку: точно не здогадаєтеся, для чого цей корисний лайфгак

Цей корисний метод придумано для того, щоб швидко повернути білим та світлим шкарпеткам їхній первозданний колір. Бо іноді навіть дороговартісні засоби для прання та виведення плям не можуть впоратися із цим завданням.

Як за допомогою пляшки повернути шкарпеткам первозданну білизну

Білі шкарпетки дуже швидко брудняться, а за допомогою пляшки можна легко відіпрати впертий бруд на світлій тканині. Найчастіше забруднюється зона пальців і п'яти, машинка не завжди може впоратися з цим, а ручне прання – це досить непроста справа, особливо коли немає часу, а шкарпеток дуже багато.

Отже, просто натягніть шкарпетку на пляшку, а потім пройдіться по ній м'якою намиленою щіткою, приділяючи ретельну увагу більш забрудненим місцям. У такий спосіб ви легко позбудетеся сірості та бруду, і ваші білі шкарпетки будуть, неначе нові.

Як відіпрати білі шкарпетки за допомогою підручних засобів

Перекис водню має окислювальні властивості, він на відмінно впорається з проблемою сірості тканини і поверне білим шкарпеткам ідеальний первозданний колір. Спочатку приготуйте розчин. Візьміть у рівних частинах воду й перекис, змішайте і занурте вже випрані шкарпетки на 20 хвилин. Після замочування прополощіть шкарпетки, щоб не залишилося перекису.

має окислювальні властивості, він на відмінно впорається з проблемою сірості тканини і поверне білим шкарпеткам ідеальний первозданний колір. Спочатку приготуйте розчин. Візьміть у рівних частинах воду й перекис, змішайте і занурте вже випрані шкарпетки на 20 хвилин. Після замочування прополощіть шкарпетки, щоб не залишилося перекису. Харчова сода також добре впорається з відбілюванням шкарпеток, які втратили свій колір. А ще продезінфікує їх. Просто замочіть білі шкарпетки у розчині теплої води й соди на годину. Після замочування виперіть їх як зазвичай у пральній машині, можна додати до порошку трохи оцту для посилення ефекту. Після такого прання ваші улюблені шкарпетки будуть ідеально білими.

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