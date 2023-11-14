Навіщо намотувати нитку на палець: ви і не здогадувалися, як цей лайфгак може допомогти

Бувають ситуації, коли пальці сильно опухають і зняти перстні з них стає досить складно. Що робити в такому разі?

Спосіб з намотуванням нитки на палець рекомендують рятувальні служби. Він надзвичайно дієвий і його варто використовувати в найгірших ситуаціях. Вам знадобляться міцна тонка нитка (довжина до 1 метра) та скріпка.

Спочатку потрібно взяти скріпку і просмикнути через неї нитку, протягнувши її приблизно на 10 см. Обережно проштовхніть скріпку під перстнем. Дехто рекомендує замінювати скріпку голкою, але тоді потрібно бути вкрай обережним.

Скріпку тепер можна зняти, вона виконала своє завдання. Короткий кінець нитки притримуйте пальцями, а інший намотуйте на палець між перстнем та суглобом.

Частина пальця, ближче до нігтя, буде набрякати ще сильніше. Не лякайтеся — це нормально. Тепер зафіксуйте цей кінець нитки між середнім та безіменним пальцями, а верхній кінець починайте обережно витягувати з-під перстня, повільно провертаючи навколо пальця. Перстень буде переміщуватися ближче до нігтьової пластини разом з ниткою.

Як зняти перстень з пальця: ще декілька методів

Що робити, якщо не можеш зняти перстень з пальця / Фото: Pexels

Існують і менш радикальні методи, які також допоможуть зняти перстень з пальця:

підніміть руку з перстнем вище рівня серця — залишіть в такому положенні на 10-15 хвилин, щоб зменшився приплив крові та лімфи до пальця, набряк поменшає і ви зможете зняти каблучку;

опустіть руку у холодну воду — судини під впливом холоду звужаться, що покращить відтік крові і лімфи, прикрасу буде зняти простіше;

скористайтесь скотчем — візьміть звичайний прозорий скотч і обмотайте ним палець від нігтя до каблучки, постарайтесь засунути край скотчка під прикрасу, а потім зніміть її скручуванням.

Також палець можна змастити деякими засобами. Наприклад, чудово підійде вазелін, будь-яка рослинна олія, мило. Можете також прикласти до пальця лід чи заморожений продукт, щоб зняти набряк.

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