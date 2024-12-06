Навіщо під час варіння м’яса в каструлю кладуть скляний посуд: неочікуваний кулінарний трюк

Є одна старовинна кулінарна хитрість, яка допомагає повністю розкрити смак та аромат м’яса. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Патріоти України", як за допомогою лайфгаку зі скляним посудом зробити м’ясо ніжним і соковитим, а бульйон – прозорим.

Як правильно варити м’ясо: корисний лайфгак, про який ніхто не знає

Правильна температура для варіння м’яса має бути від 75 до 95 °C. Професійні кухарі не рекомендують кип’ятити м’ясо під час варіння, бо тоді воно віддає всі свої смакові властивості бульйону. М’ясо залишається сухим і несмачним, а бульйон під час інтенсивного кипіння виварюється і повністю знищує смак продукту.

То навіщо класти скляний посуд до каструлі? Склянку чи чарку кладуть до каструлі, щоб перевірити, чи не кипить бульйон. Якщо скло деренчить, це означає, що температуру треба зменшити, щоб м’ясо готувалося правильно.

Такий лайфгак допомагає досягнути ідеальної температури варіння м’яса. Бо лише за оптимальної температури приготування продукт буде ніжним, соковитим і невимовно смачним. А за помірного варіння бульйон виходить прозорим та насиченим.

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