Навіщо приклеювати скотч на ноутбук: ви навіть і не здогадувалися, яка з цього користь

А чи знали ви, що ноутбук — одне з найбільш забруднених середовищ? Але очистити пристрій можна дуже легко за допомогою однієї хитрості.

Ноутбук став невід'ємною частиною повсякденного життя людини у сучасному світі, а тому важливо знати, як зберегти його ефективність та забезпечити довговічність. Одним із лайфгаків, які вам точно знадобляться, є заклеювання клавіатури ноутбука скотчем. Хоча цей трюк може здаватися дивним, проте він допоможе захистити пристрій від пилу та запобігти появі проблем, які пов'язані з ним.

Мало хто здогадується, але всього лише за один день роботи на клавіатурі ноутбука збирається близько 5 г різного сміття, від пилу до волосся та епітелію шкіри. Всі ці елементи можуть з часом погіршувати функціонування пристрою.

Наприклад, сміття, яке накопичилося між клавішами, може заважати їхній роботі, натискання стають менш точними, збільшується зношування механізмів. Пил також може потрапляти всередину ноутбука, блокуючи вентиляційні отвори, що в майбутньому призводить до нагрівання і зниження продуктивності. Також пил може пошкодити деякі компоненти пристрою.

Дрібне сміття, змішуючись з потом, впливає на електричні контакти, що може стати причиною некоректної роботи клавіш у майбутньому.

Щоб цього не допустити, майстри рекомендують наклеювати на клавіатуру скотч. Робіть це регулярно, злегка натискаючи зверху, щоб скотч щільно прилягав до клавіш. Коли клавіатура вже буде заклеєна повністю, переверніть ноутбук догори дном і легенько та обережно постукайте по ньому. Тепер можете обережно зняти клейкий скотч, до якого вже приклаїлося сміття.

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