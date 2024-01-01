Навіщо професійні флористи додають часник у горщики з квітами – ви будете цим здивовані

Часник має багато корисних сполук, вітамінів та мікроелементів, тому вкрай важливий для здоров’я кімнатних рослин.

Це напевно один із найцінніших природніх засобів для розвитку і росту кімнатних квітів. Якщо обробити рослини часником, вони матимуть міцне коріння і більше пишних суцвіть. Також часник допомагає знезаражувати ґрунт і позбутися усіх шкідників. Розповідаємо, у чому найбільша користь часнику для кімнатних рослин.

У чому користь часнику для кімнатних рослин

Захист від шкідників. Щоб не застосовувати хімікатів, які можуть бути шкідливими для рослин, можна використовувати часниковий настій. Комахи-шкідники не переносять його запаху, тому більше не турбуватимуть кімнатні рослини. Для приготування засобу від шкідників подрібніть три зубчики часнику та залийте трьома літрами гарячої води. Дайте рідині настоятися 24 години. Перед використанням суміш варто трохи підігріти, процідити і полити нею квіти. Для того, щоб уберегти кімнатні рослини від білокрилок, попелиці, павутинного кліща тощо, можна зробити розчин для обприскування. Залийте головку часнику літром окропу, дайте настоятися 1 тиждень. Для обробки квітів візьміть одну столову ложку настою на три літри води і обробіть ним рослини.

Щоб не застосовувати хімікатів, які можуть бути шкідливими для рослин, можна використовувати часниковий настій. Комахи-шкідники не переносять його запаху, тому більше не турбуватимуть кімнатні рослини. Для приготування засобу від шкідників подрібніть три зубчики часнику та залийте трьома літрами гарячої води. Дайте рідині настоятися 24 години. Перед використанням суміш варто трохи підігріти, процідити і полити нею квіти. Для того, щоб уберегти кімнатні рослини від білокрилок, попелиці, павутинного кліща тощо, можна зробити розчин для обприскування. Залийте головку часнику літром окропу, дайте настоятися 1 тиждень. Для обробки квітів візьміть одну столову ложку настою на три літри води і обробіть ним рослини. Діє як антисептик. Часник містить у своєму складі фітонциди – сполуки, які мають протигрибкову та антисептичну дію. Тому часникова вода здатна повністю знезаражувати ґрунт від грибкових інфекцій. Щоб приготувати антисептик, можна використовувати всі частини часнику. На сто грамів часнику треба десять літрів води, дати настоятися рідині одну добу. Цим настоєм варто поливати квіти два рази на місяць, чергуючи зі звичайними поливами.

Часник містить у своєму складі фітонциди – сполуки, які мають протигрибкову та антисептичну дію. Тому часникова вода здатна повністю знезаражувати ґрунт від грибкових інфекцій. Щоб приготувати антисептик, можна використовувати всі частини часнику. На сто грамів часнику треба десять літрів води, дати настоятися рідині одну добу. Цим настоєм варто поливати квіти два рази на місяць, чергуючи зі звичайними поливами. Для профілактики захворювань. Настій із часнику допомагає від фітофтори, іржі, плямистості та інших захворювань, які спричинені грибковими бактеріями. Якщо регулярно поливати часниковою водою квіти, вони стануть стійкими до хвороб, будуть добре переносити посадку в інші горщики, рясно цвістимуть.

Настій із часнику допомагає від фітофтори, іржі, плямистості та інших захворювань, які спричинені грибковими бактеріями. Якщо регулярно поливати часниковою водою квіти, вони стануть стійкими до хвороб, будуть добре переносити посадку в інші горщики, рясно цвістимуть. Багатий на мінерали. Часник містить купу макро- та мікроелементів, органічних кислот, вітамінів і мінеральних солей. Які сприяють нарощенню зеленої маси та активному цвітінню. Щоб приготувати добриво, треба подрібнити 200 грамів часнику, засипати у півлітрову банку і залити теплою водою. Рідині дайте настоятися шість днів, а потім поливайте, розвівши 1 столову ложку у двох літрах води. Підживлювати кімнатні рослини треба один раз на тиждень.

Читайте також:

Кімнатні рослини для спокою та жіночого щастя: піднімають настрій, знімають стрес і головний біль

Якщо покласти до банки з кавою цей продукт, напій матиме насичений смак і розкішний аромат

Як назавжди забути про неприємний запах у холодильнику: допоможе цей копійчаний засіб