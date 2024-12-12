Навіщо професійні кухарі кладуть кубик льоду на сковороду під час смаження цибулі

Жодне приготування обіду чи вечері не обходиться без смаженої цибулі, її додають до супів, борщу, м’ясних страв і салатів. А щоб овоч не пригорав, не чорнів і мав гарний смак після смаження професійні кухарі мають свій секрет його приготування. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, навіщо додавати лід до цибулі під час смаження.

Як смажити цибулю, щоб не пригорала: неочікуваний кулінарний трюк

Під час термічної обробки шматочки цибулі можуть пригоріти, тому засмажка буде несмачною і гіркуватою на смак. Навіть професійні кулінари часто зіштовхуються з цією проблемою.

Однак, є один кулінарний трюк, який попередить пригорання цибулі, ось що треба робити. Коли цибуля почне змінювати колір, приберіть сковорідку з вогню на деякий час, потім покладіть на неї кубик льоду. Таким чином сковорода охолоне, а цибуля не буде пригорати, матиме золотавий колір і приємний солодкуватий смак.

Не варто боятися, що лід розтане. Це жодним чином не вплине на смакові властивості смаженої цибулі, бо вода швидко випарується.

За допомогою такого прийому з льодом можна досягнути ідеального золотавого кольору смаженої цибулі, зберігши її смак. До того ж, цибуля буде м’якою й не матиме надмірної хрусткості.

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