Навіщо професійні кухарі рекомендують завжди вимочувати м'ясо в соляному розчині

Як пише Ukr.Media, професійні кухарі завжди вимочують м’ясо в соляному розчині зі спеціями, щоб воно було невимовно ніжним, смачним і соковитим.

Для замочування у соляному розчині можна брати будь-яке м’ясо – свинину, яловичину, баранину, курку чи індичку. Потім його можна буде запікати, смажити на грилі чи тушкувати. Цей простий трюк творить дива, навіть звичайна куряча грудка матиме найніжнішу текстуру і довершений смак.

А справа тут у солі. Під час замочування у соляному розчині м’ясо змінює свою структуру, тому в ньому утримується достатня кількість води. Таким чином, у процесі приготування волога не випаровується, а залишається всередині, за ррахунок чого м’ясо стає соковитим та ніжним.

Як правильно замочувати м’ясо? На літр води треба додати 4 столові ложки солі та чайну ложку цукру. Для насиченого смаку та вираженого аромату можна додати кілька горошин чорного перцю та лавровий листок. Занурте в розчин шматок м’яса, воно має повністю потонути в ньому, та відправте в холодильник на 4-8 годин. Час замочування залежатиме від того, який ви взяли шматок м’яса та яку страву готуєте. Якщо це невеличкі шматочки на гуляш, тоді години чи півтори буде достатньо, якщо м’ясо для запікання, тоді його необхідно витримати у розсолі 6-8 годин.

Якщо ви приготуєте м’ясо таким способом, то отримаєте справжню насолоду від свого кулінарного шедевру. Бо воно буде соковитим, м’яким та ніжним і смакуватиме усій родині.

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