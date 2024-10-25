Навіщо професійні кулінари струшують яйця перед варінням: ви будете здивовані відповіддю

Насправді яйця струшують для того, щоб їх було легко чистити. Якщо перед варінням добре потрясти яйце, білок не змішається з жовтком і шкаралупа буде чиститися значно легше. Є ще один чудовий спосіб для вирішення проблеми – просто у воду для варіння треба додати один інгредієнт. Розповідаємо, чому іноді яйця погано чистяться, що додати у воду під час варіння, щоб шкаралупа злітала сама.

Чому варені яйця погано чистяться

Яйця занадто свіжі. У яєць, які пролежали хоча б тиждень, білок підсихає, тому під шкаралупою з’являється більше повітря. А під час варіння в цьому повітряному просторі збирається пара, яка не дає білкові прилипати до шкаралупи, тому вони легко чистяться. Якщо ж яйця свіжі, то повітря у повітряній камері практично немає, тоді шкаралупа погано відділяється від звареного білка.

У яєць, які пролежали хоча б тиждень, білок підсихає, тому під шкаралупою з’являється більше повітря. А під час варіння в цьому повітряному просторі збирається пара, яка не дає білкові прилипати до шкаралупи, тому вони легко чистяться. Якщо ж яйця свіжі, то повітря у повітряній камері практично немає, тоді шкаралупа погано відділяється від звареного білка. Холодна вода. Якщо яйця класти в дуже холодну воду, їхнє нагрівання йде занадто повільно, тому білок прилипає до шкаралупи.

Якщо яйця класти в дуже холодну воду, їхнє нагрівання йде занадто повільно, тому білок прилипає до шкаралупи. Починаєте чистити з гострого кінця. Яйця треба чистити з тупого кінця, тому що там розташована повітряна камера.

Яйця треба чистити з тупого кінця, тому що там розташована повітряна камера. Зберігаються в дуже холодному місці. Якщо яйця перемерзають, вони вкрай погано чистяться після варіння, бо білок прилипає до шкаралупи.

Як правильно варити яйця, щоб вони добре чистилися

Щоб яйця рівномірно зварилися і легко чистилися, їх треба правильно готувати. Налийте до каструлі холодну воду та обережно покладіть туди яйця. Не ставте їх одразу на плиту, нехай яйця побудуть у холодній воді впродовж 10 хвилин.

Під час варіння треба додати столову ложку солі, після закипання зменшити вогонь. Через п’ять-сім хвилин вимкніть плиту і дайте яйцям постояти ще дві хвилини в гарячій воді. Налийте до окремої ємності холодну воду, додайте столову ложку звичайного оцту, акуратно опустіть туди яйця. Коли вони повністю охолонуть, їх можна чистити – шкаралупа злітатиме сама.

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