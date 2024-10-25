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Навіщо професійні кулінари струшують яйця перед варінням: ви будете здивовані відповіддю

Навіщо професійні кулінари струшують яйця перед варінням: ви будете здивовані відповіддю

Як легко почистити яйця / Фото: pixabay.com

Щоб полегшити приготування страв, досвідчені кулінари часто вдаються до деяких хитрощів.

Насправді яйця струшують для того, щоб їх було легко чистити. Якщо перед варінням добре потрясти яйце, білок не змішається з жовтком і шкаралупа буде чиститися значно легше. Є ще один чудовий спосіб для вирішення проблеми – просто у воду для варіння треба додати один інгредієнт. Розповідаємо, чому іноді яйця погано чистяться, що додати у воду під час варіння, щоб шкаралупа злітала сама.

Чому варені яйця погано чистяться

  • Яйця занадто свіжі. У яєць, які пролежали хоча б тиждень, білок підсихає, тому під шкаралупою з’являється більше повітря. А під час варіння в цьому повітряному просторі збирається пара, яка не дає білкові прилипати до шкаралупи, тому вони легко чистяться. Якщо ж яйця свіжі, то повітря у повітряній камері практично немає, тоді шкаралупа погано відділяється від звареного білка.
  • Холодна вода. Якщо яйця класти в дуже холодну воду, їхнє нагрівання йде занадто повільно, тому білок прилипає до шкаралупи.
  • Починаєте чистити з гострого кінця. Яйця треба чистити з тупого кінця, тому що там розташована повітряна камера.
  • Зберігаються в дуже холодному місці. Якщо яйця перемерзають, вони вкрай погано чистяться після варіння, бо білок прилипає до шкаралупи.

Як правильно варити яйця, щоб вони добре чистилися

Щоб яйця рівномірно зварилися і легко чистилися, їх треба правильно готувати. Налийте до каструлі холодну воду та обережно покладіть туди яйця. Не ставте їх одразу на плиту, нехай яйця побудуть у холодній воді впродовж 10 хвилин.

Під час варіння треба додати столову ложку солі, після закипання зменшити вогонь. Через п’ять-сім хвилин вимкніть плиту і дайте яйцям постояти ще дві хвилини в гарячій воді. Налийте до окремої ємності холодну воду, додайте столову ложку звичайного оцту, акуратно опустіть туди яйця. Коли вони повністю охолонуть, їх можна чистити – шкаралупа злітатиме сама.

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