Навіщо протикати яйце голкою перед варінням: кулінарний трюк, про який варто знати

Перед тим, як зварити яйце, досвідчені кулінари протикають його голкою, ось навіщо це треба.

Розповідаємо, навіщо в яйцях перед варінням робити отвори і як правильно їх варити.

Для чого потрібен отвір у шкарлупі

Насправді, ця маленька дірочка від голки виконує дуже корисну функцію, яка неодмінно сподобається усім господиням. Під час приготування в яйця потраплятиме рідина. Це треба для того, щоб шкарлупа не "приклеювалася" до білка. Тоді готові яйця будуть легко чиститися, шкарлупа миттєво злітатиме з них. А поверхня білка залишатиметься гладенькою та гарною.

Як правильно протикати яйце голкою? Важливо знати, що отвір треба робити на тупому боці яйця. Бо саме там знаходиться повітряна камера, куди потраплятиме вода під час варіння. Якщо проткнути яйце в іншому місці, шкарлупа може тріснути і лайфгак не спрацює.

Як правильно варити яйця: перевірені лайфгаки

Аби яйця під час варіння не потріскалися, треба у воду насипати 2 столові ложки солі. Навіть, якщо яйце трісне, білок все одно не витікатиме. Досвідчені господині не рекомендують класти холодні яйця в окріп, так вони потріскаються і витече білок. Яйця краще варити на повільному вогні. Якщо яйця свіжі – до чотирьох днів, їх треба варити на три хвилини довше. Після того, як зварите яйця, обдайте їх холодною водою і трохи надбийте. Так вони легко будуть чиститися. Щоб перевірити, чи зварилося яйце, його треба покрутити. Якщо воно крутитиметься швидко, значить, зварилося, якщо повільно – ще сире.

Читайте також:

Як прибрати неприємний запах із кросівок в домашніх умовах

Обробіть картоплю цим розчином лише раз – і колорадських жуків та дротяників не буде взагалі

Блискучий чи тьмяний: який бік фольги краще використовувати для пакування продуктів