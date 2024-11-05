Навіщо радянські люди загортали пульти в целофан: чому це не лише не практично, але й небезпечно

За часів Радянського Союзу існувала поширена практика загортання пультів дистанційного керування у пакет або целофан для, ніби-то, захисту і збереження його зовнішнього вигляду.

Навіть існував жарт, що телевізор вже давно вийшов з ладу, а пульт для управління ним все ще, як новенький. Вважалося, що завдяки пакету або целофану можна уникнути стирання символів на кнопках, а ще так на них не залишалися масні відбитки пальців. Додатково целофан допомагав захистити від необачного потрапляння рідини.

Однак, як виявилося згодом, така практика не лише не приносить жодної користі, а ще й може бути небезпечною для людини.

Радянські люди були дуже економними, адже в ті часи існував страшенний дефіцит навіть найнеобхідніших речей. А тому до будь-чого ставилися з особливою бережливістю. Так, щоб пульт дистанційного керування залишався в такому вигляді, наче щойно з магазину, його одразу після придбання клали в пакет чи загортали целофаном.

Проте, пакет з часом жовтів, збирав на собі дуже багато бруду та пилу. А під ним формувалося ідеальне середовище для бактерій та мікроорганізмів.

Як пояснили лікарі, на поверхні пульта накопичується багато бактерій. Коли він лежить в пакеті, то кисень на ці мікроби не впливає, а отже вони починають розмножуватися дуже активно. До того, під целофаном утворюється зайва волога, яка також сприяє цьому процесу.

Тому тримати пульт в пакеті — дуже небезпечна для вашого здоров'я ідея. Краще регулярно чистити його з використанням дезінфікуючих засобів, а зберігати на відкритому повітрі, тоді на його поверхні не будуть розмножуватися бактерії.

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