Навіщо розставляти на грядках пластикові пляшки з водою: цікавий лайфгак для збереження рослин

Піклування про город полягає не лише у поливанні та внесенні добрив. Особливо навесні дуже важливо захистити саджанці від нічних холодів. Як досвідчені городники використовують для цього пляшки з водою?

Можливо, ви вже бачили, як деякі городники розставляють на грядках пластикові пляшки з водою, і задавали собі запитання: навіщо так робити? Відьповідь, насправді, дуже просто. Завдяки такому методу можна значно вплинути на зростання і здоров'я рослин.

Як працює цей лайфгак? Протягом дня вода у пляшках нагрівається від сонячних променів. Вночі, коли температура може досить сильно знижуватися, вода починає поступово віддавати тепло, а тому навколо пляшок стає трішечки тепліше. Так ви зможете захистити культури на грядках від нічних холодів та навіть невеликих заморозків, які часто трапляються наприкінці квітня — на початку травня.

Що потрібно робити

Візьміть будь-які пластикові пляшки і заповніть їх водою з-під крану. Закрийте кришки.

Пляшки намагайтесь розташовувати поруч з рослинами, які бояться холодів. Можете поставити їх також біля рослин з горщинками, квітів на клумбі тощо. Вони не повинні заважати зростанню культур, але бути достатньо близько, щоб потім випромінювати тепло.

Ви помітите, що рослини почали краще реагувати на нічне похолодання, а тому мають менше шансів постраждати від нього.

Пластикові пляшки з водою — це дуже простий, але ефективний метод. Але варто пам'ятати, що для екстремально холодних ночей він не підходить. Тому для додаткового захисту можна використовувати агроволокно (ним накривають рослини), регулярне поливання (в холодну пору їм потрібно більше вологи).

Читайте також: