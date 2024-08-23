Навіщо сало маринують у лушпинні цибулі: такої смакоти ви ще не куштували

Напевно, немає такого українця, який би не любив сала. Бо це справжнісінький національний продукт. Рецептів його засолювання стільки, що голова йде обертом, у кожної господині є свій секрет, як засолити смачне та м’яке сальце до борщу. Втім, мало хто знає про сало, мариноване в лушпинні, яке схоже на копчене, бо має такий самий золотавий колір та присмак. Розповідаємо, як замаринувати сало в лушпинні і як зробити, щоб страва була м’якою.

Навіщо маринувати сало в лушпинні цибулі

У такий спосіб можна приготувати домашнє копчене сало, яке буде не лише смачним, а й безпечним для здоров’я. Лушпиння надасть страві золотавого кольору, а сам маринад зробить сало смачним та ніжним.

Для такого рецепту варто вибирати сало з м’ясними прошарками. Також підготуйте дві-три жмені лушпиння цибулі, сіль та цукор за смаком, трохи чорносливу та два лаврові листки.

Таку страву готувати досить легко. Налийте в каструлю літр води, додайте сіль, цукор, чорнослив, лавровий лист і лушпиння цибулі, добре перемішайте та доведіть маринад до кипіння. Потім покладіть у каструлю шматочки сала та варіть близько пів години на повільному вогні. Опісля зніміть каструлю з вогню, дайте простигнути та відправте сало з маринадом на 12 годин до холодильника.

Потім витягніть сало з маринаду, його необхідно обваляти у спеціях, які вам смакують. Після цього обгорніть шматки фольгою і відправте ще на десять годин до холодильника. Через 10-12 годин страва буде готовою до вживання.

Як засолити сало, щоб було м’яким та смачним

Якщо ви купили сало, а воно жорстке, цю проблему легко виправити. Щоб продукт став м’яким, його можна приготувати гарячим способом. Для такого рецепту ідеальним буде сало із м’ясними прошарками. Наріжте кілограм сала на шматки та залийте його водою, проваріть на повільному вогні 5 хвилин, додайте у маринад 3 столові ложки солі та залиште у розчині на 12 годин.

Після того, як сало промаринується, витягніть його з маринаду, висушіть та натріть різними спеціями. Найкращими будуть куркума, паприка, чорний перець, гвоздика, коріандр, сіль великого помелу, сушений кріп, мускатний горіх, хмелі-сунелі.

Натерте спеціями сало треба загорнути у фольгу чи харчову плівку та залишити на добу в холодильнику, щоб смак страви став більш насиченим. Через 24 години сало буде готовим до вживання.

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