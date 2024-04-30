Навіщо сипати сіль на вугілля під час приготування шашлику: м'ясо просмажиться ідеально

Смачний і соковитий шашлик — це справжнє мистецтво. Часом приготувати його не так просто, як це може здатися на перший погляд. Інколи рекомендують сипати на вугілля сіль. Навіщо так робити?

Одне з найважливіших правил, яке слід дотримуватися під час приготування шашлику на вугіллі — це підтримування стабільного жару. Здається, що в цьому немає нічого складного. Однак, насправді, це далеко не так.

Пробему створює жир, який скапує з м'яса на вугілля, провокуючи загорання вогню. Через цей жир шашлик може повністю згоріти. Тому час від часу полум'я доводиться гасити.

Зазвичай це роблять за допомогою води, поливаючи невелику її частину з пляшки. Інколи також використовують інші напої, зокрема, пиво. Дехто навіть вважає, що в такому разі м'ясо матиме особливий смак.

Таке вирішення проблеми не завжди доречне. Рідина дійсно гасить вогонь, але вона додатково збиває жар, чого допускати не можна, адже шашлик може недостатньо приготуватися.

І ось саме тут допоможе звичайна кухонна сіль. Коли вугілля вже готове, жару достатньо, щоб смажити шашлик, зверху потрібно поступово насипати трішки солі (не більше 100-200 г). Будьте обережними, адже крупинки солі можуть "вибухати" від високої температури, тому слід берегти шкіру від опіків.

Як тільки пройде реакція, на мангал можна ставити шампури з шашликом. Сіль не лише запобігає горінню жира, але й допомагає зменшити кількість попелу. М'ясо буде готовим вже за 15-17 хвилин і при цьому не забрудниться гаром від вугілля.

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