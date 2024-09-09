Навіщо собаки ходять колами перед тим, як лягти спати: відповідь може багатьох здивувати

І все ж, чи задумувалися ви коли-небудь про те, навіщо собаки ходять колами перед тим, як лягти.

Якщо ви будете спостерігати за своїм собакою перед тим, як він ляже спати, то помітите, що спочатку тварина риє уявну ямку на своїй підстилці чи іншому місці, потім робить кілька кіл, і лише після цього з задоволенням плюхається. Ветеринари мають чітке пояснення, чому собаки саме так готуються до сну.

Все почалося за часів пухнастих предків

Історично так склалося, що собаки раніше, як і їхні предки, спали на вулиці. Тому кружляння на місці слугувало кільком важливим цілям, про які ми поговоримо пізніше.

Ветеринар Ніколас Х. Додман, почесний професор ветеринарної школи Університету Тафтса і представник штату Массачу у Ветеринарно-медичній асоціації Гуманного суспільства впевнений, що поведінка сучасних собак, які роблять так само в квартирі, вказує на наявність "шаблону фіксованих дій". Якщо сказати іншими словами, то це еволюційна характеристика, яка була закладена у собаках. А тепер розглянемо основні причини, чому так відбувається.

Щоб влаштуватися зручніше

Колись ходіння по колу допомагало витоптати місце в траві, сіні чи іншій нерівній поверхні, щоб спати було зручніше. Така теорія досить популярна серед експертів, але з наукової точки зору її не перевіряли.

Хоча було кілька неофіційних експериментів, які показали, що собаки дійсно намагаються створити комфортніші умови для сну. Проте, визнають ветеринари, це лише один чинник.

Регулювання температури тіла

Чи помічали ви коли-небудь, що собака на вулиці в більш спекотні дні може вирити у землі ямку, в якій буде спати. Роблять тварини так, щоб дістатися більш прохолодного шару ґрунту. А в більш холодному кліматі собаки можуть, навпаки, кружляти по колу, щоб краще зберегти температуру тіла.

Виявлення хижаків чи небажаних сусідів

Коли вони повертаються по колу, то можуть востаннє поглянути на наявність потенційних хижаків. Також собаки мають можливість помітити і вчасно вигнати всіх небажаних "сусідів", включиючи комах, ящірок чи змій.

Для створення свого простору

Ходіння по колу перед тим, як лягти спати, в давнину могло символізувати іншим членам зграї, що це місце вже зайнято. Ця сигналізація, каже дресирувальниця собак Сьюзан Нілсон, може бути як візуальною, так і за допомогою запаху. Крім того, завдяки нанесенню навколо місця для сну свого запаху може допомогти розлабитися і добре відпочити.

Коли слід викликати ветеринара

Зазвичай, якщо собака кружляє перед тим, як лягти спати, це нормальна поведінка. Однак, якщо тварина робить це надмірно або поводить себе дивно, це сигнал, що їй може бути боляче чи дискомфортно.

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