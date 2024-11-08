Навіщо ставити сіль на ніч під ліжко: ви будете приємно здивовані результатом, якщо зробите це

Наші предки вірили, що сіль має магічні та захисні властивості, тому часто використовували її в обрядах на залучення щастя і для захисту своєї оселі від лиха.

За прадавніми віруваннями сіль – це потужний захисник від хвороб, біди та бідності. Також за допомогою солі можна повернути щастя в родину, якщо в домі постійні сварки та проблеми.

Як правильно провести ритуал із сіллю на залучення щастя й достатку в дім

Треба взяти трохи солі, насипати в мішечок чи на блюдце і поставити під ліжко. Під час проведення ритуалу необхідно повторювати своє бажання і прагнути усім серцем, щоб ваша мрія здійснилася.

Сіль повинна стояти під ліжком три дні. Потім її треба змити під краном проточної водою. Такий ритуал варто проводити кожного місяця, поки не здійсниться задумане. Можна загадувати будь-які бажання: на гроші, на родинне щастя, на здоров’я тощо.

Як ще використовувати сіль

Можна також розводити кілька ложок солі у склянці води, а потім поставити ємність під ліжко, на тумбочку чи підвіконня. Вважається, що склянка із солоною водою забирає на себе увесь негатив, біди та хвороби. Воду треба ставити на ніч, а вранці необхідно злити в раковину чи унітаз.

Для того, щоб до вашого дому не увійшли хвороби та проблеми, можна розсипати сіль перед порогом, наприклад, під килимком.

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