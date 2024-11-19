Навіщо ставити склянку і класти аркуш паперу в раковину перед довгою подорожжю: відповідь здивує

Іноді буває, що потрібно поїхати з дому на тривалий час (у відрядження або відпустку). І після повернення можна відчути неприємний запах, який іде з раковини. Чому так відбувається і що робити?

Чому смердить з раковини? Фахівці кажуть, що сморід з'являється через те, що висихають гідрозатвори. Саме тоді з труб буде відчутно тягнути каналізацією.

Випаровуватися вода з гідрозатворів може через різні причини. Але зазвичай це відбувається, коли повітря в приміщенні надто сухе й тепле. Після такого каналізаційний запах починає легко проникати до помешкання.

На щастя, проблему можна з легкістю вирішити: достатньо просто пустити воду – і водяний бар'єр у зливі буде відновлено. Але щоб така проблема не повторювалася, потрібно подумати про деякі заходи. Якщо ви їдете з дому навіть ненадовго, завжди робіть дві важливі речі.

В Мережі можна часто зустріти пораду заливати до раковини олію. Вона захищатиме вологу від випаровування. Однак олія – масний продукт, а тому після висихання залишає по собі липкий слід, який може стати серйознішою проблемою, ніж гідрозатвор, який висох.

Існує простіша альтернатива. Для вирішення проблеми візьміть один аркуш паперу, покладіть його до раковини на злив. Завдяки такому трюку висихання води буде сповільнено, тому гідрозатвор залишиться робочим. Якщо їдете на кілька тижнів, краще поставити на злив склянку або тарілочку – цим ви точно перекриєте доступ повітрю.

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