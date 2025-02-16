Навіщо треба класти лавровий лист у кишеню: запам'ятайте це на все життя

Лавровий лист – це не просто пряність, яка покращує смак страв і надає їм приємного аромату. Його також використовують для господарських потреб, а деякі люди надають лавровому листю навіть магічної сили.

Справа в тому, що цю рослину здавна асоціюють з перемогою, силою, волею та впевненістю в собі. Недарма давньоримські правителі та полководці носили на голові лавровий вінець. А ще лавровим димом обкурювали оселі, щоб вигнати "нечисту силу", біди та позбутися хвороб.

Езотерики радять завжди носити в кишені лавровий листочок. Експерти переконують, що він працюватиме "магнітом" для приємних змін у житті та залучення успіху.

Тим, хто не вірить в магічну силу лаврового листя, теж варто тримати його у кишені верхнього одягу, і на це є причина.

Аромат лаврового листя нестерпний для багатьох комах-шкідників, а для личинок платтяної молі він просто згубний. Лаврове листя, розкладене на полицях шаф, у кишенях вовняного і хутряного одягу, захистить від комах, що пожирають тканини. Листочки працюватимуть аж цілих півроку, а потім їх треба замінити.

Для кращого ефекту можна приготувати відвар із лаврового листя, щоб протирати ним полиці та стінки шаф під час прибирання. До того ж, таке прибирання надасть приємного деревного аромату білизні й заодно продезінфікує поверхні.

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