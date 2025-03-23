Навіщо треба класти в холодильник паперові рушники: вам неодмінно сподобається цей лайфгак

Свіжі овочі, фрукти й зелень псуються дуже швидко, якщо їх не встигнути з’їсти, тому таку досить дорогу їжу доводиться викидати. Однак досвідчені господині вирішили цю проблему за допомогою паперових рушників.

Зазвичай паперовими рушниками витирають руки чи щось на кухні, та насправді їх можна застосовувати з користю в холодильнику. Як виявилося, паперові рушники допомагають зберігати овочі свіжими значно довше. Особливо цей лайфгак буде корисним з настанням літнього сезону, коли є багато різноманітних салатів, овочів та фруктів, які не завжди вдається зберегти упродовж тривалого часу. Тому паперові рушники можуть зіграти важливу роль у подовженні свіжості продуктів.

Як використовувати паперові рушники для збереження свіжості овочів, салатів і фруктів

Ось що треба зробити. Візьміть рулон з рушниками, відірвіть кілька штук і постеліть їх на дно ящика, а вже потім кладіть туди овочі, фрукти чи зелень. Таким чином, у контейнерах не збиратиметься волога, яка виділяється з продуктів, тому не буде жодної гнилі чи неприємного запаху.

Щоразу, коли додаєте нову порцію овочів або зелені, не забувайте міняти рушники, це допоможе упродовж тривалого часу зберігати свіжість і чистоту в ящику для овочів.

Якщо у вас є пакет шпинату або інших зелених листкових овочів, можна також покласти паперовий рушник прямо в пакет. Це допоможе уникнути накопичення вологи і дасть змогу зберегти листя салату свіжим значно довше.

Як це працює? Овочі, фрукти і зелень під час зберігання виділяють вологу, якщо її не прибрати, то з’являється цвіль і продукти починають гнисти. А паперові рушники допоможуть увібрати зайву вологу, тому сповільнюватимуть процес псування.

Окрім того, паперові рушники можна використовувати для зберігання фруктів – яблук, груш чи ягід. Достатньо покласти зверху на продукти рушники, щоб вони вбирали вологу.

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