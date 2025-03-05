Навіщо треба затискати дві кнопки склопідіймача: функція, про яку мало хто знає

У сучасних автомобілях існують приховані функції, про які багато водіїв можуть не знати. Одна з таких функцій пов'язана зі склопідіймачем та його можливістю автоматичного підйому та опускання скла.

Більшість сучасних автомобілів оснащені електричними склопідіймачами з автоматичним режимом. Це означає, що для повного відкриття або закриття вікна достатньо короткочасно натиснути або підняти кнопку, і скло самостійно рухатиметься до кінця. Ця функція забезпечує додатковий комфорт під час керування автомобілем.

Іноді автоматичний режим може працювати некоректно або взагалі не функціонувати. Це може статися після відключення акумулятора, заміни скла або ремонту дверей. У таких випадках необхідно виконати калібрування склопідіймачів, щоб відновити їхню правильну роботу.

Для калібрування склопідіймачів потрібно виконати наступні дії:

Повністю опустіть скло, утримуючи кнопку в положенні "вниз". Після досягнення нижньої точки продовжуйте утримувати кнопку ще кілька секунд. Повністю підніміть скло, утримуючи кнопку в положенні "вгору". Після досягнення верхньої точки продовжуйте утримувати кнопку ще кілька секунд.

Ця процедура дозволяє системі "запам'ятати" кінцеві положення скла, що необхідно для коректної роботи автоматичного режиму.

Уявіть ситуацію: ви щойно припаркували автомобіль, вимкнули двигун і вийшли з машини. Раптом ви усвідомлюєте, що забули закрити вікна, або ж ваші пасажири, які залишилися в салоні, хочуть підняти вікна через раптовий дощ чи сніг. Звичайним способом це зробити неможливо, адже без увімкненого запалювання кнопки склопідіймача не реагують.

Доводиться знову повертатися до автомобіля, вставляти ключ, вмикати запалювання, а потім вже підіймати вікна. Це не лише незручно, але й може зайняти час, особливо якщо ви поспішаєте.

На щастя, як стверджують експерти, багато сучасних автомобілів оснащені функцією, яка дозволяє обійти цю проблему. Ця функція, часто прихована або не зазначена в інструкції з експлуатації, дозволяє підняти вікна без увімкненого запалювання.

Щоб скористатися цією функцією, необхідно виконати наступні дії. Одночасно натисніть і утримуйте обидві передні кнопки склопідіймача у верхньому положенні. Утримуйте кнопки протягом кількох секунд. Час утримання може варіюватися залежно від моделі автомобіля. Після кількох секунд вікна почнуть автоматично підійматися.

Важливий нюанс — не відпускайте кнопки до повного закриття вікон. На деяких моделях автомобілів, якщо відпустити кнопки до того, як вікна повністю закриються, автоматичний режим може не спрацювати.

Ця функція особливо корисна, коли раптово починається дощ або сніг, а вікна автомобіля відкриті, якщо ви забули закрити вікна, залишаючи автомобіль без нагляду, або коли пасажири, які залишилися в салоні, хочуть закрити вікна.

Важливо зазначити, що ця функція може бути доступна не на всіх моделях автомобілів. Якщо ви не впевнені, чи є ця функція у вашому автомобілі, зверніться до інструкції з експлуатації або зверніться до дилера.

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