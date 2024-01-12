Навіщо в розсаду додавати йод: про цю хитрість знають лише досвідчені господарі

У січні городники вже починають висівати насіння на розсаду, щоб на початку літа отримати перший урожай. Зокрема, це стосується тих культур, які мають тривалий час проростання. І щоб розсада виросла міцною і потім дала рясний урожай, її треба підгодовувати. Розповідаємо, навіщо досвідчені господарі використовують саме йод для підживлення.

Навіщо підживлювати розсаду йодом

Розсада, яка висівається взимку, потребує сприятливих умов для свого росту та розвитку, без цього не буде щедрого урожаю. Досвідчені городники не поспішають використовувати куплені добрива, вони винайшли спосіб, як підживити свої рослини всіма необхідними корисними речовинами за допомогою йоду.

Йод – це вкрай важливий макроелемент, який допомагає рослинам розвиватися і бути міцними. Для приготування підживлення знадобиться лише три літри води і дві краплі йоду. Додайте у фільтровану воду кімнатної температури дві краплини йоду, перемішайте і рясно полийте цим добривом свою розсаду. Цього підживлення цілком вистачить, щоб городина швидко росла і була міцною.

Наступне таке підживлення можна зробити після того, коли ви висадите розсаду у відкритий ґрунт.

Якщо розсада хворіє і не хоче рости: чим полити

Коли розсада починає чахнути і не йде в ріст, її можна вилікувати простим методом. Для цього знадобляться два інгредієнти, які напевно є у вас на кухні. Щоб зробити живильний розчин, візьміть п’ятдесят грамів сухих дріжджів і змішайте їх з однією столовою ложкою оцту. Додайте у суміш п’ять літрів чистої води кімнатної температури, добре перемішайте і поставте на дві доби у темне місце.

За цей проміжок часу дріжджі почнуть бродити, виділятимуть азот, вітаміни, мінерали та інші мікроелементи, які необхідні для росту та розвитку рослин. Через дві доби додайте у приготоване добриво ще п’ять літрів води кімнатної температури і можна поливати розсаду.

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