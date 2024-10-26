Навіщо українцям радять класти крейду в холодильник: трюк, який допоможе витрачати менше часу і сил

Холодильник — важлива річ в будь-якому будинку. Однак, буває таке, що замість аромату продуктів, відкривши дверцята, відчуваєте неприємний запах.

Часто, щоб вирішити цю проблему, доводиться довго і ґрунтовно промивати холодильник мийними засобами з магазину. Однак, щоб не витрачати зайвий час і сили, можете скористатися одним трюком для нейтралізації неприємних запахів.

Неприємний запах в холодильнику — досить розповсюджена проблема. З нею хоча б раз у житті доводилося стикатися кожному. Причини можуть бути різними. Наприклад, у шматку страви, про яку всі забули, або у зіпсованому зливному відділенні, де скупчилися часточки сміття, яке тане. Однак, часом буває, що неприємні запахи з'являються просто так, без видимих причин. Освіжувачем повітря обробити холодильник всередині не вийде. А тому доводиться використовувати перевірені часом методи.

Можливо, у вас в оселі завалявся шматок крейди, яку використовувала дитина для малювання. Це все, що вам знадобиться, щоб позбутися неприємних запахів.

Справа в тому, що крейда відрізняється вологопоглинаючою дією, а тому буде ефективно вбирати в себе і сморід. Головне, щоб вона була твердою.

Помістіть шматок крейди на нижню або верхню полицю в холодильнику на невеликій тарілочці. Не забувайте раз на кілька днів змінювати крейду на нову. Індикатором того, що потрібно вже її замінити, стає те, що крейда змінює колір і структуру (буде м'якшою).

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