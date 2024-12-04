Навіщо українцям радять заливати батареї гарячою водою щомісяця: від чого цей трюк може вберегти

Завдяки регулярному очищенню батареї опалення, кажуть експерти, можна підтримувати здоровий мікроклімат в будинку та підвищити ефективність їх функціонування.

За словами фахівців, через накопичення бруду, жиру та пилу на поверхні батареї вони можуть віддавати менше тепла, що спричиняє збільшення витрат на опалення. Однак, за допомогою простого засобу з гарячої води та господарського мила можна з легкістю очистити радіатор, щоб він працював завжди на повну потужність.

Як підкреслюють експерти, брудна батарея не випромінює таку ж кількість тепла, як чистий радіатор, що веде до марного витрачання електроенергії та зростання рахунків.

А ще брудні батареї можуть негативно впливати на здоров'я членів вашої родини, адже під час нагрівання пил та жир випаровуються, що викликає подразнення дихальних шляхів.

Очистити батарею від пилу можна за допомогою простого і доступного всім домашнього засобу. Обов'язково застеліть під батареями старі рушники, щоб захистити підлогу від бризок, та поставте старі ємності, куди буде зливатися рідина. В глибоку миску налийте гарячої води і розчиніть в ній невелику кількість господарського мила. Ця суміш ефективно справиться з пилом та іншим брудом.

Перед миттям радіатор краще вимкнути і дати йому повністю охолонути. Потім обережно влийте мильну суміш у проміжки між його секціями. Ви побачите, що брудна вода зливається у заздалегідь підготовану ємність. Залишки витріть насухо ганчіркою. Щоб підтримувати чистоту, таку процедуру експерти радять проводити раз на місяць.

Ще одним ефективним домашнім засобом для очищення батареї від бруду і пилу є суміш з води, оцту та мила. Попередньо радіатор потрібно витерти сухою ганчіркою з мікрофібри.

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