Навіщо в чай додавали соду: лайфгаки з радянських часів

Для чого чай в радянські часи заварювали з содою

Відомий факт, що в Радянському Союзі провідники в чай підсипали соду, в столових працівники також цим грішили. Загалом, це була відносно поширена практика і частина культури чаювання за радянських часів.

Розповідаємо, навіщо працівники додавали до чаю соду.

Для чого додавали соду до чаю

Дехто вважає, що такий спосіб допомагав працівникам громадського харчування заощадити на чаї. На думку прихильників цієї теорії, сода допомагала створити видимість міцного чаю за мінімальних витрат на заварку.

Соду додавали до напою, щоб зробити чай більш смачним та насиченим. А поява темного відтінку кольору була лише приємним бонусом.

Такий спосіб заварювання чаю допомагав пом'якшити воду, яка була жорсткою через високий вміст мінералів, таких як кальцій і магній. Додавання соди також вважалося своєрідною традицією, яка передавалася з покоління в покоління — чай виходив насиченим і ароматним.

Завдяки соді, чашки та склянки після такого чаю було простіше мити, оскільки не залишалися розводів.

В чому секрет додавання соди до напою? Якщо в чай ​​додати лимон, то заварений напій стане помітно світлішим. Від соди зворотний ефект -- колір напою темнішає. Так само покращується його аромат. Особливо це помітно при повторному заварюванні.

Для тих, хто хоче спробувати чай з содою, потрібно пам'ятати, що чай має бути розсипчастим. Якщо додати соду в пакетований чай, то, крім зміни смаку напою, більше нічого не станеться.

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