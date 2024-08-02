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Навіщо в чай додавали соду: лайфгаки з радянських часів

Навіщо в чай додавали соду: лайфгаки з радянських часів

Навіщо в чай додавали соду

Для чого чай в радянські часи заварювали з содою

Відомий факт, що в Радянському Союзі провідники в чай  підсипали соду, в столових  працівники також цим грішили. Загалом, це була відносно поширена практика і частина культури чаювання за радянських часів.

Розповідаємо, навіщо працівники додавали до чаю соду.

Для чого додавали соду до чаю

  • Дехто вважає, що такий спосіб допомагав працівникам громадського харчування заощадити на чаї. На думку прихильників цієї теорії, сода  допомагала створити видимість міцного чаю за мінімальних витрат на заварку.
  • Соду додавали до напою, щоб зробити чай більш смачним та насиченим. А поява темного відтінку кольору була лише приємним бонусом.

  • Такий спосіб заварювання чаю допомагав пом'якшити воду, яка була жорсткою через високий вміст мінералів, таких як кальцій і магній.

    Додавання соди також вважалося своєрідною традицією, яка передавалася з покоління в покоління — чай виходив насиченим і ароматним.

  • Завдяки соді, чашки та склянки після такого чаю було простіше мити, оскільки не залишалися розводів.

В чому секрет додавання соди до напою? Якщо в чай ​​додати лимон, то  заварений напій стане помітно світлішим. Від соди зворотний ефект --  колір напою темнішає. Так само покращується його аромат. Особливо це помітно при повторному заварюванні.

Для тих, хто хоче спробувати чай з содою, потрібно пам'ятати, що чай має бути розсипчастим. Якщо додати соду в пакетований чай, то, крім зміни смаку напою, більше нічого не станеться.

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