Навіщо в чай додавали соду: лайфгаки з радянських часів

Для чого чай в радянські часи заварювали з содою
Відомий факт, що в Радянському Союзі провідники в чай підсипали соду, в столових працівники також цим грішили. Загалом, це була відносно поширена практика і частина культури чаювання за радянських часів.
Розповідаємо, навіщо працівники додавали до чаю соду.
Для чого додавали соду до чаю
- Дехто вважає, що такий спосіб допомагав працівникам громадського харчування заощадити на чаї. На думку прихильників цієї теорії, сода допомагала створити видимість міцного чаю за мінімальних витрат на заварку.
- Соду додавали до напою, щоб зробити чай більш смачним та насиченим. А поява темного відтінку кольору була лише приємним бонусом.
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Такий спосіб заварювання чаю допомагав пом'якшити воду, яка була жорсткою через високий вміст мінералів, таких як кальцій і магній.
Додавання соди також вважалося своєрідною традицією, яка передавалася з покоління в покоління — чай виходив насиченим і ароматним.
- Завдяки соді, чашки та склянки після такого чаю було простіше мити, оскільки не залишалися розводів.
В чому секрет додавання соди до напою? Якщо в чай додати лимон, то заварений напій стане помітно світлішим. Від соди зворотний ефект -- колір напою темнішає. Так само покращується його аромат. Особливо це помітно при повторному заварюванні.
Для тих, хто хоче спробувати чай з содою, потрібно пам'ятати, що чай має бути розсипчастим. Якщо додати соду в пакетований чай, то, крім зміни смаку напою, більше нічого не станеться.
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