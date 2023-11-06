Навіщо в горщики з рослинами встромляти сірники: відповідь вас здивує, а результат сподобається

Що буде, якщо повставляти сірники в горщики з кімнатними рослинами

Мало хто знає, що коли в горщику з квітами раптом з'являються мошки, або, ще гірше, рослина раптом починає занепадати, зможуть допомогти звичайні сірники. Розповідаємо коли та для чого встромляти сірники в горщик з рослиною

Як рятувати рослину від паразитів за допомогою сірників

За словами досвідчених садівників, секрет цього методу у "складі" головок сірників. Головки сірників містять такі речовини, як сірка, фосфор та магній. Виявляється, що ці речовини можуть бути корисними для рослин. Коли ми встромляємо сірники в землю біля рослин, сірка та фосфор починають виділятися і поступово насичують ґрунт. Це може бути особливо корисним, якщо в ґрунті присутні такі личинки шкідників, як, наприклад, щитівка або попелиця.

Простий прийом - встроміть головки сірників у землю навколо рослини та потім полийте її, щоб активувати речовини. Через тиждень, замініть старі сірники на нові, щоб забезпечити постійний захист рослин. Таким чином без хімічних засобів, можна побороти шкідників та паразитів.

Важливо пам'ятати, що результати можуть змінюватись в залежності від типу рослини, умов її утримання, типу паразитів, але такий метод варто спробувати.

Як позбавитися від мошок, які з'явилися в горщику

Зазвичай квіткові мошки з'являються на рослинах в зимовий період. Причина їх появи - полив рослини "чайною" або "кавовою" водою. Самі мошки небезпечні для квітів, але їх личинки можуть пошкодити кореневу систему.

Якщо мошок дуже багато в горщику, то краще пересадити квітку. Новий ґрунт потрібно знезаразити та обробити засобами від квіткової мошки.

Прогнати мошок можна за допомогою сірників - встроміть сірники голівкою в землю, а після їх періодично оглядайте. Якщо сірка зникла, значить, прийшов час встромляти в землю нові сірники.

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