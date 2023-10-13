Навіщо в ліфтах вішають дзеркало: про ці важливі причини ви навіть і не здогадуєтесь

Їдучи в ліфті, ми зазвичай заглядаємо у дзеркало, щоб поправити макіяж або зачіску. Але мало хто насправді задумується, навіщо ставлять дзеркало в ліфті.

Якщо ви думаєте, що дзеркало в ліфті потрібне просто для створення краси або, щоб люди в ньому не нудьгували, то ви глибоко помиляєтесь. Справжні причини набагато серйозніші.

Подолання клаустрофобії

У багатьох людей в ліфті з'являється клаустрофобія. Через брак повітря, маленький простір та нездатність повністю зрозуміти механізм роботи може з'являтися занепокоєння, пришвидшуватися серцебиття, погіршуватися стан. Завдяки дзеркалу в ліфті цю проблему легко вирішити. Адже такий, здавалося б, незначний елемент декору допомагає створити відчуття більшого простору, зменшити тривожність. Коли людина бачить своє відображення у дзеркалі, у неї мимоволі з'являється відчуття, що вона не одна.

Допомога людям з обмеженими можливостями

Часто ліфт замаленький, щоб в ньому могла без проблем розвернутися людина в інвалідному візку. Тому дзеркало допомагає безпечно заїхати та виїхати з кабіни заднім ходом, дивлячись на своє відображення.

Додаткова безпека

Якщо в кабіні їдуть незнайомі люди, завдяки дзеркалу з'являється відчуття безпеки. Адже ви можете непомітно стежити за їхніми рухами. За словами психологів, це не лише позитивно впливає на пасажирів, але й сприяє дотриманню загальноприйнятих норм поведінки. Навіть випадки вандалізму у ліфті з дзеркалом трапляються рідше. Людина бачить своє відображення і на підсвідомому рівні вирішує поводитися "пристойно".

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