Навіщо в СРСР розробили грановану склянку: чому вона стала символом радянської епохи

Для багатьох господинь ця річ і досі є незамінною в побуті, бо така склянка міцна та багатофункціональна.

Гранована склянка була справжнім символом колективізму Радянського Союзу, вона об’єднала багато поколінь і стала невід’ємним елементом побуту кожної родини. Її використовували у їдальнях, кафе, потягах, на кораблях та офіційних заходах. Розповідаємо про історію створення гранованої склянки, посилаючись на матеріал ресурсу "Главред", яка її справжня символіка, чому саме 16 граней.

Яка історія створення гранованої склянки

11 вересня 1943 року на скляному заводі у місті Гусь-Хрустальний було вперше виготовлено грановану склянку. Офіційно дизайн склянки приписують Вірі Мухіній, яка є авторкою монументальної композиції "Робітник і Колгоспниця", однак вона лише вдосконалила її форму.

Гранована склянка завдяки своїй простоті, зручності та міцності швидко здобула популярність. Напевно, не було жодної родини, підприємства чи установи, де б не використовували цю річ.

У чому символізм гранованої склянки

Згідно традиційної версії, грані склянки символізують кількість союзних республік (16), які входили до складу СРСР у 1943 році. А верхній обідок означав єдність усіх народів. Її було створено, щоб утвердити дух колективізму, вона стала неофіційним символом Радянського Союзу.

Насправді, грановану склянку випускали у різних варіантах, вона мала також 10 граней, однак це не впливало на стандартну ємність, яка становила 200 мл до обідка і 250 мл до країв.

Чому склянка з 16 гранями стала найпопулярнішою

Є декілька причин, чому популярною стала склянка, яка мала 16 граней, а не 10.

Така склянка більш стійка, адже вона використовувалася у потягах і на кораблях. Легка та зручна у використанні. Не ковзала на рівній поверхні. Естетичний вигляд, символізм та унікальний дизайн. Багатофункціональність: її досі використовують для вимірювання сипучих та рідких продуктів. Зручність під час зберігання та транспортування.

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